Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kiedy nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? [30.04.2024] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Sytuacja nauczycieli od lat jest trudna. Z jednej strony przeładowany program nauczania, coraz bardziej roszczeniowe społeczeństwo z drugiej niskie zarobki tej grupy zawodowej. Od 1 stycznia zarobki nauczycieli podniosły się o 30%, to zdecydowanie oceniono na plus. Jednak jeśli spojrzymy, że niektórzy nauczyciele bez tej podwyżki zarabialiby poniżej minimalnej krajowej to sytuacja nie jest już tak optymistyczna. Kiedy zatem nauczyciele mogą liczyć na kolejne podwyżki? Sprawdzamy.