Pogoda na jesień. Koniec miesiąca w Kujawsko-Pomorskiem w coraz cieplejszych promieniach słońca

- Pogodę kształtuje układ wyżowy zalegający w północno-wschodniej części kontynentu i niżowy w południowo- zachodniej. To on zasysa nad nasz region powietrze z południa – wyjaśnia synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl.

We wtorek na termometrach w regionie zobaczymy maksymalnie 12 kresek powyżej zera, zaś w środę o jedną więcej. We czwartek znów możemy liczyć na wzrost o jedną kreskę (do 14) i tego dnia rano mogą pojawić się lokalnie mgły.