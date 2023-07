Pogoda na Kujawach i Pomorzu będzie zachęcać do wodnych uciech. Wrócą upały!

We wtorek (4 lipca) temperatura powietrza na Kujawach i Pomorzu wzrośnie maksymalnie do 23-24 stopni Celsjusza, za to w środę do 27-28 i wtedy (późnym popołudniem lub wieczorem) przez Kujawy i Pomorze przejedzie front atmosferyczny, pojawią się opady deszczu oraz burza.

We czwartek i piątek przy zachodnim wietrze przechodzącym w północny będzie spokojnie, i bardzo przyjemnie – temperatura do 25 stopni. Za to w sobotę termometry wskażą do 27, w niedzielę do 28, w poniedziałek do 29 i mowa jest o temperaturze w cieniu.