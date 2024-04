Pogoda na majówkę 2024 - długoterminowa prognoza. Co nas czeka w majowy weekend? [19.04.2024 r.]

Pogoda na majówkę 2024 - oto długoterminowe prognozy

Długi weekend majowy w tym roku wypada bardzo korzystnie. 1 maja to środa, a 3 maja to piątek. Jeśli ktoś weźmie 3 dni urlopu, to może cieszyć się całym tygodniem wolnym od pracy (od 29 kwietnia do 5 maja).

Jaka ma być pogoda w tym czasie? Czy będzie zachęcała do grillowania z rodziną i przyjaciółmi oraz aktywnego wypoczynku?