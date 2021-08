Pogoda w kujawsko-pomorskiem. Do końca wakacji gorące lato nad Kujawy i Pomorze już nie wróci

- W jednej z telewizji prezenterka pogody ogłosiła koniec lata. Było to dość odważne wyjście przed szereg, bo do końca astronomicznego lata zostało ponad 30 dni, więc jeszcze wiele się może zdarzyć – komentuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk. - No cóż, młodzi żyją chwilą, więc kiedy poczuła na rękach dreszcz chłodu, uznała to za koniec lata.