Prom "Flisak" jest już w Solcu Kujawskim. Szykuje się do nowego sezonu i na nowe wyzwania

Tegoroczny sezon to nowe wyzwania - operatorem promu nie będzie już malborska firma "Techno - Marine", która zaprojektowała i wybudowała tę oryginalną (nie ma odpowiednika) jednostkę pływającą, ale kapitanowie, którzy dowodzili nią i zdobywali niezbędne doświadczenie w ubiegłym, pierwszym sezonie żeglugowym.

Całą jesień, zimę i wczesną wiosnę prom "Flisak" spędził w bydgoskim Brdyujściu, cumując na spokojnej wodzie w dolnym awanporcie przy śluzie Czersko Polskie. Poziom wody na kujawsko-pomorskim odcinku Wisły jest teraz średni (po wielu miesiącach dużego przyboru), co sprzyja regularnej żegludze. Załoga mogła więc bezpiecznie popłynąć 9 km w górę rzeki do Solca Kujawskiego.

Przeprawa ma mankamenty

Ubiegłoroczny, pierwszy sezon "Flisaka" udowodnił, że przeprawa ma mankamenty - zbyt niski poziom Wisły kilkakrotnie wyłączał go z ruchu lub zmuszał do ograniczenia przewozów wyłącznie do pieszych i rowerzystów.