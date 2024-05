Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Region już dostał się w objęcia zimnych ogrodników

Pozostajemy w dość chłodnej masie polarnomorskiego powietrza z północy lub północnego wschodu kontynentu. Poranki są bardzo zimne, zaś popołudnia można określić jako łagodnie chłodne lub z komfortowe termicznie (zwłaszcza w promieniach słonecznych). Warunki biometeorologiczne są raczej obojętne.

W nocy ze środy na czwartek możliwe są przygruntowe przymrozki (do minus 3), ale na ogół termometry wskażą od zera do jednego stopnia. Za to środę w dzień na niebie dominować będzie słońce