Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem zaskoczy. Nadciągnie niewielkie ochłodzenie, będą deszcze i burze z gradem Marek Weckwerth

Jeszcze we wtorek w centrum naszego regionu temperatura osiągnie 27 stopni Celsjusza, ale w środę wszystko na co będzie stać naturę to 22-23 stopnie. W niedzielę ociepli się do około 25 stopni.