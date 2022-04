Pogrzeb Jerzego Bańkowskiego. Tak pożegnaliśmy biznesmena z Torunia, przyjaciela sportu [zdjęcia]

Jerzy Bańkowski był prezesem i współwłaścicielem firmy Nesta. Prowadził szeroką działalność - od handlu metalami kolorowymi, przez produkcję opakowań foliowych, handel stalą, produkcję konfekcji metalowej aż do działalności deweloperskiej i obrotu nieruchomościami. To Jerzy Bańkowski przed laty uratował z kłopotów toruński klub hokejowy, zostając na wiele sezonów jego sponsorem. Jego firmy wspierały także Teatr im. Wilama Horzycy. Rodzina i przyjaciele pożegnali Jerzego Bańkowskiego w katedrze Św. Janów. Biznesmen spoczął na cmentarzu przy ul. Wybickiego. Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Agnieszka Bielecka