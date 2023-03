Pokrzywy już rosną. Tak można je wykorzystać dla zdrowia, urody i wysokich plonów Agnieszka Romanowicz

Zimę pokrzywa spędza pod ziemią w postaci kłączy, ale wiosną ze śpiących pąków wyrastają pierwsze młode liście. Takie będą najlepsze na koktajl. Można też je przyrządzać jak szpinak. Pokrzywa rośnie szybko, ale na każdym etapie posłuży jako baza gnojówki, cennej odżywki dla roślin. Jak wykorzystać pokrzywę dla zdrowia, urody i w ogrodzie?

