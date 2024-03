Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz…

Podczas trwania meczu grupa pseudokibiców rozłożyła na stadionie tzw. "sektorówkę" (flaga wielkoformatowa), spod której odpalono race. - Policjanci analizują w tej sprawie materiał dowodowy i ustalają tożsamość osób, które dopuściły się łamania prawa - dodaje toruńska policja.

Kolejne złamanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa podczas imprez masowych miało miejsce po zakończeniu meczu.

- Wówczas kibice oczekujący na wyjście ze stadionu usiłowali sforsować jedną z bram, aby doprowadzić do siłowej konfrontacji z przyjezdnymi kibicami. Policjanci przywrócili porządek, co wiązało się z koniecznością użycia siły fizycznej, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy gazu - dodaje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Policjanci podczas zabezpieczenia meczu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 28 lat, którzy w kierunku funkcjonariuszy rzucili kostką brukową i szklaną butelką. Zostali oni przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań. Będą odpowiadali za występek chuligański. W poniedziałek (04.03.2024) usłyszeli oni zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy w związku z masową imprezą sportową, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz wstępu na podobne wydarzenia.