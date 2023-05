Policja podsumowała majowy weekend na drogach Włocławka i powiatu [zdjęcia]

„W jednym przypadku zatrzymaliśmy prawo jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Do kontroli prędkości doszło we wtorek (2 maja) na ulicy Płockiej we Włocławku, gdzie 18-latek jadąc audi przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km/h. Za to wykroczenie mieszkaniec Włocławka został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz na najbliższe trzy miesiące musi przesiąść się na miejsce pasażera” - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski.