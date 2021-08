Policja z Chełmna szuka mężczyzny, który rozbił szybę auta głową dziecka. Mamy rysopis

Do zdarzenia doszło podczas trwania w Chełmnie Perspektywy - Nine Hills Festiwal. Rodzina z Bydgoszczy właśnie na to popularne wydarzenie przyjechała do Chełmna - Miasta Zakochanych.

- Samochód zaparkowali przy ulicy Franciszkańskiej w Chełmnie - mówi asp. Tomasz Zieliński, asystent Zespołu Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego KPP w Chełmnie. - Doszło do nieporozumienia, ponieważ mężczyźnie, którego poszukujemy, nie spodobał się sposób, w jaki zaparkowali swój pojazd. Rodzina odeszła z tego miejsca, jednak ojciec poprosił chłopca, by wrócił się do samochodu po czapkę. Otwierając drzwi dziecko uderzyło nimi o sąsiednie auto. Chłopiec twierdzi, że wówczas kierowca, z którym już wcześniej doszło do nieporozumienia, potrząsał nim, aż w końcu jego głową uderzył w tylną szybę boczną, zbijając ją.