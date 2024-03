Policjanci z Brodnicy eskortowali do szpitala roczne dziecko z urazem głowy

- Dziecko przewróciło się, doznając urazu głowy. Rodzice natychmiast wsiedli do samochodu, aby zawieźć je do szpitala. Niestety, pora dnia sprawiła, że ulice naszego miasta były zakorkowane, a czas dotarcia do szpitala znacznie się wydłużał. Rodzic kierujący samochodem, będąc na ul. Lidzbarskiej, dostrzegł nadjeżdżający z naprzeciwka patrol policji. Zatrzymał go i poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala w związku z urazem, jakiego doznało jego dziecko – relacjonuje sierż. sztab. Paweł Dominiak, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Brodnicy.