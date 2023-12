Policjanci z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą. Sześć osób z zarzutami udziału w narkotykowym biznesie - zobacz zdjęcia

W laboratorium, posesji, mieszkaniach, pojazdach policjanci zabezpieczali ponad 300 kg narkotyków 3-CMC oraz 4-CMC, a także kilkanaście tysięcy litrów produktu do wytworzenia narkotyku. Funkcjonariusze zabezpieczyli też linię produkcyjną (przedmioty, urządzenia oraz chemikalia do wytwarzania narkotyków), wagi elektroniczne, zgrzewarki i woreczki strunowe, ponad 80 tysięcy złotych w gotówce w różnej walucie oraz dwa samochody - BMW i ford. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych zabezpieczona została broń czarnoprochowa.

- Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Tam oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił wszystkim zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto, cztery osoby (30, 50, 26 i 34-latek) usłyszały zarzut wytwarzania zakazanych środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Poszukiwany 30-latek usłyszał trzeci zarzut dotyczący posiadania znacznych ilości narkotyków. Natomiast 51-latka oraz ojciec i syn (50 i 26-latek) usłyszeli dodatkowy zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wobec kobiety oraz 32-latka prokurator zastosował policyjny dozór. Natomiast wobec 50- i 26-latka oraz dwóch pozostałych wspólników (30 i 34-latek) prokurator wnioskował do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanych na najbliższe trzy miesiące. Teraz podejrzanym grozi od 3 do nawet 30 lat – wyjaśnia policja.

W czynnościach procesowych, pomagali policjanci z Komendy Miejskiej Policji z Torunia i Bydgoszczy, a także strażacy m.in. ze specjalistycznej grupy chemicznej z Poznania.