Policjanci z Włocławka zatrzymali 64-latka. Miał 100 torebek strunowych z amfetaminą

Okazało się, że mieli rację, bo znaleźli tam niemal sto torebek strunowych z zawartością podejrzanie wyglądającego proszku. Policjanci zabezpieczyli substancję do dalszych badań, które wstępnie wykazały, że jest to ponad 140 gramów amfetaminy - informuje biuro prasowe KMP we Włocławku.