Policjant z Sępólna Krajeńskiego Mateusz R. wydalony ze służby

Mateusz R. z Sępólna Krajeńskiego w szeregi policji wstąpił w grudniu ubiegłego roku. Jego kariera w policji skończyła się na etapie kursanta przed przyjęciem na kurs podstawowy do szkoły policyjnej. 14 kwietnia 2021 roku do Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim wkroczyli funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Mężczyzna został zatrzymany. Prokuratura Rejonowa w Mogilnie postawiła mu trzy zarzuty, których treść do dziś nie chce ujawnić.