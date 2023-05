Polonia Bydgoszcz przeprasza i zaprasza kibiców na spotkanie

"Drodzy Kibice, w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w niedzielę, przy okazji meczu ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk, pragniemy Was przeprosić. Choć nie my podejmujemy decyzje odnośnie odwołania, przełożenia, opóźnienia meczu, ani nie mamy wpływu, kiedy taka decyzja zostanie podjęta, jako organizator zawodów - przepraszamy . Chcemy jednak, byście mieli pełny obraz sytuacji, a także chcemy Wam choć odrobinę zrekompensować stracony czas.

Główna Komisja Sportu Żużlowego wyznacza na mecze swoich przedstawicieli, którzy pełnią obowiązki podczas spotkań i nadzorują przygotowania w dniu meczu. Osobą, który nadzoruje prace torowe jest komisarz toru. Jako organizator nie możemy podjąć samodzielnie decyzji odnośnie użycia konkretnego sprzętu torowego, za co grożą kary nałożone na klub oraz osoby funkcyjne (finansowe oraz zawieszenia).

Od rana prace torowe nadzorował komisarz i jego polecenia zostały wykonane. W naszej ocenie, tor można było przygotować do jazdy. Niestety, nie udało się przygotować toru tak, by był bezpieczny i jednakowy na całej długości i szerokości. Choć z daleka wydawał się dobry, było na nim kilka miejsc z mokrą, miękką nawierzchnią. Zawodnicy zgodnie przyznali, że tor nie jest bezpieczny do ścigania. Jury zawodów podjęło decyzję o odwołaniu spotkania i przełożeniu go na inny termin. Bardzo ubolewamy, że stało się to tak późno.