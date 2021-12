Polonia Bydgoszcz spotka się z beniaminkiem na początku walki o awans. To będą zacięte rozgrywki

Bydgoska drużyna na rok 2022 postawiła sobie ambitny cel - awans do PGE Ekstraligi . Drużyna została kompletnie przemeblowana (co wymusiły m.in. odejścia Davida Bellego i Wadima Tarasenki), wzmocniona zawodnikami z ekstraligi - Matejem Zagarem, Kennethem Bjerre i Adrianem Miedzińskim. Oczekiwania są duże, ale konkurencja jest mocna. Obok Polonii, jako faworytów do walki o pierwsze miejsce w lidze, wymienia się Falubaz Zielona Góra i Wilki Krosno . Zresztą, słabeuszy w tej lidze raczej nie będzie. Nawet beniaminek z Landshut jest w stanie skutecznie powalczyć o punkty, a groźny będzie zwłaszcza na swoim torze. To właśnie tam na pierwszy mecz sezonu wybiera się Abramczyk Polonia.

- Czułem, że pojedziemy do Landshut - skomentował terminarz eWinner 1. Ligi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii dla polskizuzel.pl. - Pozostałe pary są już dla lekkimi niespodziankami. Myślałem, że pierwsza liga będzie się wzorować na tym, co z terminarzem zrobiła PGE Ekstraliga, która zadbała o wysoki poziom adrenaliny na inaugurację. Podchodzę jednak do tego na spokojnie, bo wyznaję zasadę, że i tak trzeba pojechać siedem razy u siebie i tyle samo razy na wyjeździe - dodał. - Jazda beniaminka u siebie to coś normalnego. My wyczuliśmy, że pojedzie tam ktoś z trójki Polonia, Falubaz, Wilki, a dwie pozostałe ekipy spotkają się ze sobą, żeby na inaugurację był wielki hit. Nasze przewidywania sprawdziły się w pięćdziesięciu procentach.