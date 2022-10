Polscy rolnicy mają dobrą markę. Szukamy najlepszych!

- Od stycznia do maja br. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 17,9 mld euro (82 mld zł), o 21,9 procent więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Krajowi przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Oferta wysokiej jakości

Nie byłoby do tych wyników bez wysokiej jakości oferty. - Popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym utrzymuje się dzięki dostosowywaniu asortymentu do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych – potwierdza KOWR.

Do krajów UE sprzedajemy głównie mięso drobiowe (1,2 mld euro), papierosy (1,1 mld euro), produkty mleczne (0,9 mld euro), mięso wołowe (0,7 mld euro), pieczywo i wyroby piekarnicze oraz karmę dla zwierząt (po 0,6 mld euro), a także wyroby czekoladowe (0,5 mld euro).

KOWR zwraca uwagę na to, że rosnący eksport artykułów rolno-spożywczych pozwala zagospodarować nadwyżki żywności produkowanej w Polsce i jest ważnym źródłem przychodów dla przemysłu rolno-spożywczego, co wpływa na gospodarkę całego kraju.