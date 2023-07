Polscy sportowcy powalczą o medale uniwersjady w Chinach w trzynastu dyscyplinach sportu. Znamy skład Akademickiej Reprezentację Polski!

Ostatni raz zmagania w letniej uniwersjadzie odbyły się cztery lata temu, gdy sportowcy rywalizowali we włoskim Neapolu. Później, z powodu pandemii COVID-19 zaplanowana na 2021 rok w Chengdu uniwersjada była dwukrotnie przekładana – najpierw na 2022 rok, a następnie na 2023.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że może odbyć się wreszcie największe światowe święto sportu studenckiego. Zimą już odbyła się w amerykańskim Lake Placid zimowa uniwersjada, ale podobnie jak w przypadku igrzysk olimpijskich, uniwersjada letnia to impreza dużo większego kalibru. Dla sportowców to okazja, by wziąć udział w zawodach zorganizowanych właściwie tak samo jak igrzyska, ale także na to, by poznać innych sportowców-studentów z całego świata. A to też jest bardzo cenne – mówi prezes Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak.

W sumie w składzie Akademickiej Reprezentacji Polski jest 198 zawodniczek i zawodników. Po raz pierwszy od wielu lat Polacy będą reprezentowani aż w czterech turniejach w sportach drużynowych – siatkówce kobiet i mężczyzn oraz koszykówce kobiet i mężczyzn. Najliczniejszą kadrę tradycyjnie stanowią lekkoatleci, których w Chinach wystartuje czterdzieścioro pięcioro. W Akademickiej Reprezentacji Polski na 31. Letnią Uniwersjadę w Chengdu nieznaczną przewagę mają mężczyźni – 102 do 99.