Polska 2050 w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów. Gospodarka, aborcja i prawa sołtysów

Iwona Michałek? "Nie wyobrażamy sobie"

Mamy wspólne postulaty, ale różnimy się w pewnym kwestiach. Taką różnicą w naszym województwie jest start jednej z posłanek. My w regionie byliśmy przeciwko temu, aby ta pani znalazła się na liście PSL. Nie wyobrażamy sobie, żeby po takim naszym stanowisku stawać na wspólnej konferencji z osobą, z którą się nie zgadzamy.

"Wspieraliśmy Termińskiego do Senatu"

"Obciążeniem" nazwała kandydowanie Iwony Michałek również Beata Gurbin (43 lata, emerytka policyjna z Grudziądza), trzecia na liście. Gurbin zaznaczyłam że "czyste serca Polski 2050" nie chcą "stawać z tą panią w jednym szeregu. (…) To jest decyzja PSL-u. "Szanujemy oczywiście panią Michałek jako człowieka, ale nikt z nas nie ma przyjemności stawania z nią tutaj razem. Przepraszam, ale tak jest".

Na pytanie o kandydaturę Tomasza Lenza, który reprezentować będzie pakt senacki, Marcin Skonieczka nie krył braku zadowolenia: "Nie jest tajemnica, że wspieraliśmy kandydaturę pana Termińskiego. To przedsiębiorca z Torunia. Pakt senacki to jednak kompromis. Żadna ze stron nie jest w 100 procentach zadowolona z tego, jak to się wszystko potoczyło, bo odpadło w kraju dużo naszych dobrych, cennych kandydatów".