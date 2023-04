Polska 2050: Zadaniem państwa jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy, a nie przestępcy

- To przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, zapewniają wynagrodzenia swoim pracownikom, wdrażają innowacje, rozwiązują problemy ludzi, dostarczając im ułatwiające życie produkty i usługi - dodał Skonieczka, który na co dzień pełni funkcję wójta gminy Płużnica. - W skrócie mówiąc przedsiębiorcy sprawiają, że świat jest coraz lepszy. Zadaniem państwa, w tym samorządów jest to, aby wspierać rozwój przedsiębiorczości, aby tworzyć jak najlepsze warunku do prowadzenia i rozwoju biznesu.