Polska lekkoatletka Ewa Swoboda wzorem dla lalki Barbie! Tak wygląda sprinterka w tej kolekcji. "Jestem przeszczęśliwa!" [23.05.24 r.]

Barbie Role Models to specjalna kolekcja lalek barbie. Producent wyróżnia historie i postawy niezwykłych kobiet, by inspirować dziewczynki do wiary w siebie i swój potencjał, aby pokazać, że niemożliwe nie istnieje i w przyszłości mogą być, kim chcą. Teraz dziewczynki na całym świecie będą mogły inspirować się historią polskiej sprinterki. Tak będzie wyglądała Ewa Swoboda i jej historia jako lalki - zobaczcie zdjęcia!

