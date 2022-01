Polski Ład w Kujawsko-Pomorskiem. „Skarbówka” ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości Marek Weckwerth

Tak jest zawsze w „skarbówce” tuż przed upływem terminu składania zeznań podatkowych. Teraz podatnicy mają problem z właściwą interpretacją nowych przepisów. Dariusz Bloch/ Archiwum

Urzędy skarbowe w naszym regionie są przygotowane do obsługi podatników w realiach Polskiego Ładu – zapewnia nas rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Za to związkowcy mówią o głębokim zaniepokojeniu tym, co się dzieje wokół reformy podatkowej.