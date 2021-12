Pomimo prawomocnego wyroku sądu wąbrzeźnianie od kilku lat czekają na montaż ekranu akustycznego

Mieszkańcy Wąbrzeźna od lat walczą z Grupą Muszkieterów o montaż ekranu akustycznego

Państwo Beata i Jacek Urbańscy od dwudziestu czterech lat mieszkają przy ul. Targowej w Wąbrzeźnie. Kilkanaście lat temu przy ich domu zbudowano budynek, w którym w 2010 r. otwarto market Intermarché. Wtedy zaczęły się problemy. Przez parkujące z towarem ciężarówki, włączoną w markecie chłodnię, klimatyzację, a także przez włączony przez całą noc agregat prądotwórczy, a nawet przez głośno zachowujące się osoby rozładowujące towar. Z racji, że po podniesieniu terenu market znajduje się wyżej niż dom państwa Urbańskich, wszystkie odgłosy dochodzące z marketu były dla nich bardzo uciążliwe, zwłaszcza w pokoju córki, sypialni i na balkonie. Dodatkowo, na parkingu przed budynkiem marketu młodzież zrobiła sobie nawet tor do driftu, a na podwórku państwa Urbańskich lądowały natomiast pozostałości po tych spotkaniach w postaci śmieci. Raz przez wadliwy system państwo Urbańscy przez całą noc musieli wysłuchiwać alarmu, który włączył się w markecie. Z uwagi na uciążliwość, państwo Urbańscy opłacili rzeczoznawców, którzy potwierdzili, że w ich domu przez odgłosy z marketu przekroczone są normy dźwiękowe. Zawnioskowali zatem do właściciela posesji, spółki KROKUS z siedzibą w Swadzimiu, o montaż ekranu akustycznego. Sprawa trafiła do sądu.