Pomóżcie rodzinom z powiatu chełmińskiego zgłoszonym do akcji "Szlachetna paczka". Poznajcie ich historie

Rodziny żyjące w biedzie, seniorzy, dzieci, osoby samotne, dotknięte chorobami czy z niepełnosprawnościami - mieszkańcy powiatu chełmińskiego. To oni czekają na pomoc w ramach akcji "Szlachetna paczka". Ci najubożsi, wybrani spośród wielu rodzin, sprawdzeni przez wolontariuszy i będący w największej potrzebie. Liczą na państwa zrozumienie, dobre serce i wsparcie.

Paczki świąteczne w ramach akcji "Szlachetna paczka" można przygotować w większym gronie - firmie, w szkole, z przyjaciółmi, z rodziną. Sprawdźcie historie zgłoszonych rodzin z powiatu chełmińskiego, którym można pomóc w tym roku. Więcej osób zaangażowanych w przygotowanie pomocy to też większe możliwości, by spełnić prośby rodzin w potrzebie. To rodziny żyjące w biedzie, seniorzy, dzieci, osoby samotne, dotknięte chorobami czy z niepełnosprawnościami.

Pani Jadwiga, 72 lata

Pani Jadwiga z mężem, gdy byli jeszcze młodzi, pracowali w zakładzie produkcyjnym. Gdy przeszli na emeryturę, zaczęli chorować. Mąż kobiety zmarł, a ona została sama. Niestety, bardzo choruje i jest jej coraz ciężej funkcjonować w codziennym życiu. Pani Jadwiga to bardzo wesoła osoba o skromnych potrzebach i sercu pełnym miłości. Jej cennym skarbem jest rodzina - dzieci oraz wnuki. Na co dzień przebywa w domu, ma problemy z poruszaniem się. Jej codziennością jest walka z chorobami, oglądanie telewizji i spotykanie się z sąsiadkami, z którymi lubi spędzać czas grając w gry planszowe. Kobieta ma problemy zdrowotne, przez co jest coraz częściej zmuszona prosić najbliższych o pomoc w codziennych sprawach, które sprawiają jej trudności. Jest wdzięczna za swoje życie, udane małżeństwo, które miała ze swoim mężem, za rodzinę i obecność najbliższych sąsiadów. Jej postawa pokazuje, jak bardzo jest skromna i jak ogromne ma serce. Marzeniem kobiety jest wygrać w toto lotka i sprawić radość swoim bliskim, by móc się z nimi podzielić wygraną. Obecnie finansowo nie jest jej łatwo. Po śmierci męża została sama z jedną emeryturą, która wynosi 2242,61 zł. Jej miesięczne wydatki na leki, mieszkanie oraz zadłużenie komornicze zaciągnięte na córkę to 1900 zł. Po odliczeniu wszystkich wydatków na życie pozostaje jej 333 zł. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, kuchenka gazowa.

Pani Brygida (69 lat) z córką Anastazją (41 lat)

Pani Anastazja jest młodą kobietą, która po studiach rozpoczęła pracę. Miała plany i marzenia, ale choroba zmusiła ją do rezygnacji z pracy. Jest niezdolna do samodzielnej egzystencji z powodu schizofrenii i całkowicie zdana na opiekę matki. Pani Brygida jest na emeryturze i opiekuję się chorą córką, choć sama ma bardzo dużo chorób i dolegliwości. Obie panie straciły niedawno bliską osobę i muszą radzić sobie same. Ich dochody są bardzo małe. Każdego dnia panie zmagają się z codziennymi obowiązkami: pranie, sprzątanie, zakupy, gotowanie. Regularnie chodzą do lekarza, badają się i przyjmują potrzebne leki. W wolnej chwili lubią spędzać czas oglądając teleturnieje, rozwiązując krzyżówki, czytając gazety, książki. Emerytura pani Brygidy to 1516 zł, a zasiłek pani Anastazji to 724 zł. Na leki i utrzymanie panie wydają miesięcznie 1343 zł. Pozostaje 449 zł na osobę miesięcznie. Pomimo trudności panie się nie poddają. Trzymają się razem i wspierają. Pani Brygida jest wdzięczna za dzieci. Pani Anastazja za mamę, która troskliwie się nią opiekuje. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, lampa na podczerwień, czajnik z gwizdkiem.

Pani Stefania (81 lat) z synem Jackiem (49 lat)

Pan Jacek przebywał kilka lat za granicą. Wrócił jednak do kraju, gdy trzeba było zaopiekować się chorującym ojcem. Niestety, po śmierci taty okazało się, że mama nie może zostać sama, ponieważ uniemożliwia to postępująca demencja. Pani Stefania zaczęła zamykać się w swoim świecie i świecie seriali. Kilka tygodni temu upadła i złamała kość udową. Ze względu na obciążenie cukrzycą, lekarze nie podjęli się operacji i chora musi leżeć w łóżku w oczekiwaniu aż kość sama się zrośnie. Pan Jacek podjął się pełnej i samodzielnej opieki nad mamą, co wymagało od niego rezygnacji z własnych planów, również zawodowych, gdyż pani Stefania potrzebuje całodobowej opieki. Wypożyczył specjalistyczne łóżko, by poprawić komfort mamy. Dodatkowym obciążeniem okazała się awaria pralki miesiąc temu. Pan Jacek jest teraz zmuszony prać ręcznie. Pan Jacek wziął na siebie pełną odpowiedzialność za opiekę nad mamą i traktuje to jako sprawę oczywistą. Pani Stefania na pewno odczuwa dyskomfort z racji ciągłego leżenia, ale widać, że czuje się bezpieczna i spokojna, bo syn na każdym kroku dba, by było jej wygodnie i ciepło. Posiłki przygotowuje sam z uwzględnieniem diety cukrzycowej. Dba, aby mama jadła właściwe produkty. Sam wykonuje przy mamie wszelkie zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne. Oszczędności z pobytu za granicą szybko się skończyły, a obecnie pan Jacek nie może podjąć pracy. Nie przysługuje mu żadne świadczenie pieniężne. Rodzina utrzymuje się jedynie z emerytury pani Stefanii wynoszącej 2300 zł. Po dokonaniu opłat za mieszkanie i leki w kwocie 1687 zł na życie pozostaje 307 zł na osobę. Trzy kluczowe potrzeby: pralka, środki czystości, prześcieradła i ręczniki.

Pani Katarzyna (39 lat) z rodziną (dzieci: Daria - 20, Natalia - 17, Paulina - 15 lat i wnuczką - 11 miesięcy)

Rodzina napotkała na swojej drodze wiele trudności. Jedna z córek, Natalia, choruje na złuszczenie kości i przeszła już wiele operacji, co wymaga ciągłych dojazdów do szpitala oraz wykupowania leków i opatrunków, a także wynajmu specjalistycznego łóżka. Siłą rodziny od lat był partner pani Katarzyny, który niedawno zmarł po długiej walce z nowotworem. Jego leczenie i pogrzeb pochłonęły ostatnie oszczędności. Dziewczyny wiele lat temu straciły swojego biologicznego ojca, który chorował na depresję i popełnił samobójstwo. Wszystkie kobiety mogą liczyć głównie na siebie wzajemnie. Daria jest samotną matką, wsparcie ojca Mai jest minimalne i rzadkie. Miejsce, które rodzina zamieszkuje jest nieocieplone i pochłania na ogrzewanie znaczną część dostępnych finansów. Daria, Natalia i Paulina chodzą do szkoły. Pani Katarzyna zajmuje się wnuczką i Natalią, kiedy ta jest akurat po kolejnej operacji. Rodzina jest wesoła i bardzo zżyta ze sobą. Jak same mówią - są dla siebie wzajemnie podporą i siłą. Oszczędzają na czym mogą, by móc opłacić rachunki i leczenie Natalii. Wspólnie stwierdziły, że największą przyjemność sprawia im opieka nad małą Mają. Lubią chodzić na spacery, rozmawiać, oglądać filmy. Są wdzięczne za to, że siebie mają i za zdrowie pozostałych członków rodziny. Córki wspólnie marzą o tym, by mama mogła w końcu przestać się martwić o zdrowie i finanse. Miesięczne przychody rodziny to 3780 zł. Stałe wydatki wynoszą 3370 zł, a co za tym idzie ich dochód miesięczny to 410 zł, w przeliczeniu na jedną osobę jest to 82 zł. Trzy kluczowe potrzeby: pralka, pościel, żywność oraz środki czystości dla niemowląt.

Pani Ludwika (77 lat)

Pani Ludwika jest starszą, schorowaną kobietą, której doskwiera samotność. Mąż kobiety chorował i dwa lata temu zmarł. Od tego czasu mieszka sama. Posiada dzieci i wnuki, którzy z powodu wyjazdów i pracy nie odwiedzają jej często i nie poświęcają jej tyle czasu, ile by chciała. Dawniej z mężem, gdy każde z nich było w dobrym stanie zdrowotnym, lubili wyjeżdżać na wycieczki i spotykać się ze znajomymi. Kiedyś kobieta robiła na drutach, bardzo to lubiła i była w tym dobra. Teraz zdrowie jej na to nie pozwala. Pani Ludwika choruje m.in. na cukrzycę, która powoduje wiele przewlekłych powikłań i konsekwencji. Zdecydowaną część czasu spędza w domu. Ogląda telewizję, gotuje, rozwiązuje krzyżówki i wykreślanki. Największą radość sprawiają jej odwiedziny dzieci i wnuków, to oni dają jej siłę. Stara się być samodzielna najbardziej jak może. Sama nadal gotuje i sprząta, ale w wielu rzeczach potrzebuje wsparcia drugiego człowieka. Jest wdzięczna za wszystko dobre, co ją w całym życiu spotkało. Marzy o tym, by zdrowie pozwoliło jej jak najdłużej być sprawną i samodzielną. Utrzymuje się z emerytury, która wynosi 2000 zł. Jej stałe wydatki na mieszkanie i leczenie wynoszą 1200 zł. Pozostaje jedynie 800 zł miesięcznie na życie. Trzy kluczowe potrzeby: kuchenka, środki czystości, półbuty.

Pani Grażyna z dziećmi (Tatiana - 17 lat, Olga - 15 lat, Patryk - 11 lat)

Pani Grażyna trzy lata temu stoczyła skuteczną walkę z nowotworem. Dzisiaj jest samodzielnym rodzicem, wychowującym troje wkraczających w dorosłość dzieci. Kobieta po długiej chorobie stara się wrócić na rynek pracy. Jej córki: Tatiana i Olga uczą się praktycznych zawodów. Syn Patryk jest w szkole podstawowej. Rodzina żyje bardzo skromnie. Cieszy się jednak, że nastał spokojny czas, w którym mogą skupić się na sobie. Rodzinę łączą silne więzi, które są ich niesamowicie mocną stroną. Mieszkają w małej miejscowości. Dzieci pani Grażyny dojeżdżają do szkół i na praktyki komunikacją. Pani Grażyna w najbliższym czasie będzie przechodzić badania przesiewowe, by upewnić się, że nie ma nawrotu choroby. Po wynikach chce zintensyfikować starania o znalezienie pracy. Tatiana i Olga wybrały zawody, w których chcą pracować. Rozwijają się, by wkrótce wkroczyć na rynek pracy. Patryk bardzo lubi piłkę nożną. Lubią spędzać razem czas. Cieszą się zdrowiem i spokojem. Mają nadzieję, że ten stan im się utrzyma. Marzą, że życie już będzie spokojne, a w przyszłości wyremontują mieszkanie. Łączne przychody rodziny to 2779 zł. Miesięczne koszty stałe związane z mieszkaniem, komunikacją i spłatą zadłużenia to 1151,67 zł. Na życie pozostaje 407 zł na członka rodziny. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, lodówka.

Pani Natalia (41 lat) z mężem Arturem (45 lat0 i dziećmi (Iga - 16 lat, Michał - 10 lat, Robert - 9 lat) i tatą Edwardem (78 lat)

Pani Natalia od 5 lat zmaga się z depresją i chorobą dwubiegunową. Choroba bardzo mocno utrudniła funkcjonowanie rodziny, jej mąż musiał przejąć część opieki nad nią. Dla kobiety rodzina zawsze była najważniejsza, dlatego szybko podjęła leczenie. Po latach trudności pani Natalia czuje się już lepiej. Rodzina nabrała optymizmu i widzi przyszłość w pozytywnych barwach. Pan Artur mógł rozpocząć pracę w zakładzie produkcyjnym. Mają nadzieję, że praca będzie na stałe. Córka rozpoczęła naukę zawodu - chce zostać najlepszą kucharką w województwie. Dwóch synów uczy się w szkole podstawowej. Jeden uwielbia sport, drugi elektronikę. W domu mieszka też tata pani Natalii, który mimo pięknego wieku, jest dobrym duchem domu. Choroba pani Natalii to wyzwanie, jednak rodzina jest silna i wierzy w dobrą, wspólną przyszłość. Żyją skromnie w małej miejscowości, mają maleńkie rodzinne gospodarstwo, które pozwala wyprodukować część żywności dla siebie. Rodzina utrzymuje się z wynagrodzenia pana Artura, emerytury pana Edwarda, funduszy pomocy społecznej oraz dorywczej pracy w okolicznym rolnictwie. Dużo radości sprawia im bycie razem. Marzą o ciepłych, rodzinnych świętach, a pani Natalia ma marzenie - wziąć udział w teleturnieju Koło Fortuny. Łączne przychody rodziny to 5586 zł. Po odliczeniu kosztów mieszkania, leczenia i spłaty kredytu na zakup skutera, niezbędnego by dojeżdżać do pracy, pozostaje 3322 zł, czyli 554 zł na osobę. Trzy kluczowe potrzeby: żywność trwała, środki czystości, obuwie.

Pan Krzysztof (52 lata)

Pan Krzysztof w przeszłości wiódł aktywne życie, dużo podróżował wyjeżdżając na służbowe delegacje, trenował boks, którym do dziś się interesuje. Kilka lat temu zdiagnozowano u niego zakrzepicę, która była przyczyną amputacji nóg. Z powodu niepełnosprawności, licznych problemów zdrowotnych i wysokich kosztów leczenia mężczyzna znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Pomimo trudnej sytuacji nie traci pogody ducha i stara się optymistycznie podchodzić do rzeczywistości. Mieszka w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez ośrodek pomocy społecznej. Z racji tego, że porusza się na wózku inwalidzkim rzadko opuszcza mieszkanie, jedynie przy pomocy innych osób. Mężczyznę często odwiedza jego brat i przyjaciółka, którzy starają się jak mogą pomagać mu w codziennych sprawach. Pan Krzysztof ma też psa, którym opiekuje się z wielkim zaangażowaniem. Jego sytuacja materialna jest trudna. Dochód nie przekracza 800 zł, po opłaceniu wszystkich wydatków związanych z lekami, zostaje niecałe 10 zł na przeżycie. Gdyby nie wsparcie najbliższych, mężczyzna nie byłby w stanie wykupować co miesiąc wszystkich leków. Wsparcie najbliższych trzyma go przy życiu. Trzy kluczowe potrzeby: środki czystości, żywność, telefon komórkowy.

Pani Jadwiga (66 lat)

Pani Jadwiga jest starszą, schorowaną emerytką. Oprócz wielu chorób tj.: tarczyca, dna moczanowa czy nadciśnienie, zmaga się z niewydolnością serca i astmą oskrzelową. Podupadający stan zdrowia coraz bardziej ogranicza jej samodzielne funkcjonowanie. Kiedyś miała udane małżeństwo, ale po śmierci męża przed kilkoma laty podupadła na zdrowiu. Pomimo słabego stanu zdrowia nie poddaje się i wierzy, że będzie mogła normalnie funkcjonować. Większą część czasu spędza w domu, najczęściej oglądając telewizję. Kiedy zdrowie jej na to pozwala to sprząta i gotuje. Trudne dla niej jest ogrzanie mieszkania, ponieważ kobieta nie ma środków na zakup opału. W wolnym czasie lubi szydełkować. Docenia każdą dobrą chwilę w życiu i cieszy się z każdej dobrej rzeczy, która ją spotkała. Starsza pani marzy o spokojnej starości w gronie najbliższych. Dochód kobiety to 2180 zł, po odliczeniu kosztów - 1562 zł, na życie pani Jadwidze zostaje 618 zł. Trzy kluczowe potrzeby: kuchenka z piekarnikiem, żywność, środki czystości.

Pani Paulina (50 lat) z mężem Henrykiem (50 lat) i córką Martą (14 lat)

Pani Paulina z mężem i córką prowadzą względnie spokojne życie, ale ze względu na stan zdrowia mężczyzny i dziewczynki nie mogę pozwolić sobie na spokój, jeśli chodzi o finanse. Pan Henryk jest po trzech udarach, a w tym roku wykryto u niego migotanie serca, więc nie może podjąć pracy. Marta jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, przez co przy codziennych czynnościach wymaga pomocy. Przy badaniu przesiewowym stwierdzono u dziewczynki chorobę genetyczną, co spowodowało, że rodzina musi jeździć do Gdańska na badania. Mimo przeciwności losu, rodzina jest bardzo serdeczna, uśmiechnięta i radosna. Starają się nie żalić na swój los i być wdzięczni za każdy kolejny dzień. Lubią spędzać czas razem, pani Paulina i Marta tworzą razem przepiękne prace plastyczne. Marta każdego ranka jest odbierana przez bus i zawożona do specjalnej szkoły podstawowej ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Pani Paulina z mężem spędzają dzień w domu. Mężczyzna wykonuje prace przydomowe, a kobieta zajmuje się domem, choć często jest tak, że musi w ciągu dnia odebrać córkę wcześniej ze szkoły ze względu na jej samopoczucie lub stan zdrowia. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia socjalne w kwocie 1724 złotych. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i leczeniem wynoszą 1197,50 zł. To powoduje, że po ich uregulowaniu pozostaje jedynie 176 zł na osobę. Dzięki pomocy znajomych i własnej zaradności rodzina daje radę mimo, że przyznają, że nie jest łatwo. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, odkurzacz.

Gdzie zawieźć paczkę?

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 6, 86-200 Chełmno

Dni i godziny otwarcia 16 grudnia (sobota): 9-17

17 grudnia (niedziela): 10-16

Wieliczka Pomarańczowa Wstążka