Ponad 44 mln zł dla Grudziądza z centralnego budżetu. Prezydent chce przeznaczyć je na bieżące dochody, radni PiS-u - na inwestycje

- Rządzący Grudziądzem często podnoszą krytykę wobec rządu twierdząc, że wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego są coraz niższe, że rząd nie dba o relacje z samorządem terytorialnym, że samorząd miasta nie ma środków na realizowanie swoich zadań. Grudziądz otrzyma 44,7 mln zł. To są środki o przeznaczeniu których zdecyduje wyłącznie samorząd, zgodnie z potrzebami - wyjaśnia minister Szczucki . I kontynuuje: - To obala retorykę opozycji, że rząd jest przeciwny samorządom. Przeciwnie. Wielokrotnie rząd podejmuje współpracę z samorządami.

Politycy PiS w Grudziądzu promują "800 plus". Poseł KO: - To oręż wyborczy

Radny PiS: "Rząd ma dobrą wolę wobec Grudziądza. Ten grant jest tego dowodem"

Prezydent Grudziądza: - Planujemy, że środki: 44,7 mln zł zasilą dochody bieżące, co jest bardzo ważne

Jeśli chodzi o stanowisko władz Grudziądza, to subwencja w wysokości 44,7 mln zł planowana jest na dołożenie do dochodów bieżących. - To bardzo ważne. W szczególności planujemy przeznaczyć je na obszary oświaty oraz pomocy społecznej. Od dłuższego czasu subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków, które miasto ponosi na jej funkcjonowanie - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Prezydent Grudziądza wyjaśnia, że w ostatnich latach nastąpiły ubytki w dochodach bieżących z tytułu wpływu z podatku PIT, co ma związek ze zmianą systemu podatkowego i wprowadzeniu szeregu ulg. - Dobrze, że zostały one wprowadzone, jednak odbyło się to kosztem ograniczenia wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego właśnie środki, które zapowiedział rząd, muszą wesprzeć obszary związane z wydatkami bieżącymi - uważa Maciej Glamowski.