Porodówki i oddziały położnicze w województwie kujawsko-pomorskim. Która z tytułem lidera?

Szpital Miejski w Bydgoszczy z tytułem lidera wśród najlepszych oddziałów położniczych. Jedne pacjentki składają gratulacje. Inne pytają, czy to żart.

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży mieści się w zachodnim skrzydle głównego budynku szpitala przy ulicy Szpitalnej 19 w Bydgoszczy i jest jednym z najnowocześniejszych i największych oddziałów tej specjalności w Polsce. Posiadamy 74 łóżka szpitalne. Od ponad 60 lat świadczymy usługi medyczne oferując swoją opiekę kobietom w różnych okresach ich życia. Wykonujemy około 3 tysięcy różnego rodzaju zabiegów i operacji ginekologicznych”.



Tak, między innymi, przedstawił się Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku. Ta pod koniec października ogłosiła zwycięzców, czyli TOP 3 w regionach oddziałów położniczych i szpitali w III kwartale 2023 roku. Na obszarze centralnym, zatem w województwie kujawsko-pomorskim,1. miejsce zajął właśnie ten bydgoski szpital.



Głosy matek

Zestawienie powstaje w oparciu o informacje od kobiet, które wypełniają ankietę „Głos Matek”. Porodówki w Szpitalu Miejskim są jednymi z najpopularniejszych na terenie województwa. Tylko w 2022 roku urodziło się tutaj 1904 dzieci (z tego 36 procent dzięki cesarskiemu cięciu).



W internecie, m.in. na forach społecznościowych, po ogłoszeniu wyników posypały się gratulacje dla bydgoskiego szpitala od zadowolonych pacjentek, występujących w sieci z imienia i nazwiska.



Chociażby takie: „Rodziłam 3-krotnie przez cc (cesarskie cięcie - przyp. red.) w 3 różnych szpitalach ( w Chełmnie, Bizielu i Miejskim). Najlepsza opieka bez dwóch zdań była w miejskim. Polecam z całego serca”.



„Ja miałam super opiekę i wspaniałą położną. Dzięki niej rodziłam świadomie w umiarkowanych bólach i naprawdę pod profesjonalną opieką. Opieka poporodowa też na wysokim poziomie. Ten szpital zasłużył na miano lidera”.



„Rodziłam tam dwa razy i byłam bardzo zadowolona z opieki i zainteresowania mamą i dziećmi. Panie nawet w środku nocy były miłe, gdy musiały przyjść. Zawsze pytały, czy czegoś nie potrzeba, a gdy widziały ,że humor niezbyt dobry, to były chętne nawet do dotrzymania towarzystwa. Bardzo chętnie odpowiadały na wszystkie pytania, a położną miałam chyba dobrą jak anioł. Zabawna i wyrozumiała, bardzo pomocna. To dzięki niej poród był szybki i wszystko jak trzeba”.



Potrzebne znieczulenie

Głosy krytyki także jednak się pojawiły, przykładowo: „Serio? Szpital, w którym niedostępne jest znieczulenie zewnątrzoponowe, został liderem rankingu?”.



„Dla mnie w ogóle dziwne kryteria ma ta fundacja. Bo jeśli rodzić po ludzku, to na pierwszym miejscu szpital musi oferować znieczulenie zewnątrzoponowe, a w tym szpitalu tego nie ma (a szpital o III stopniu referencyjności), więc to jakiś żart w XXI wieku. Zresztą w całym województwie jest z tym kiepsko. Dopóki standardy europejskie nie wejdą do naszych szpitali, to dla mnie nie ma tu w ogóle mowy o po ludzku. Może coś zmieni, gdy my, kobiety, będziemy się wreszcie domagać tych standardów, bo przecież płacimy podatki”.



Miękki brzuch

Następny wpis był też na minus: „Dobre sobie. Miałam nieprzyjemność rodzić w tym szpitalu. Zaczynając od tego, że kiedy zaczęły się regularne skurcze, położne twierdziły, że i tak w danym dniu nie urodzę, bo , a zdziwienie, kiedy okazało się, że rozwarcie ma już 9 cm, było niemałe. Podczas samej akcji porodowej, trwającej niecałe 4h, słyszałam kilka razy, że położnej chce się spać i że już dłużej nie chce się jej stać. Kiedy zaczęłam rodzić, położna odbierała dwa porody jednocześnie. Gdyby nie ten fakt, pewnie urodziłabym szybciej, a poród nie musiałby zakończyć się próżnociągiem. Nie polecam!”.



Szefostwo szpitala odpiera krytykę.

- Od początku roku utrzymujemy się na 1. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku w zakresie opieki okołoporodowej i - co jest tego przyczyną - pacjentki oceniają nas bardzo wysoko po swoich porodach w naszym szpitalu - zaznacza Anna Siwiec, rzecznik Szpitala Miejskiego.

Okazuje się, że historia się powtarza. Nie o negatywne opinie chodzi, ale o nagrodę dla lecznicy. Zdobyła ona 1. miejsce w rankingu tejże fundacji również za 2022 rok. Poza tym, w I oraz II kwartale bieżącego roku szpital także wygrywał w konkursie.



Brak skarg

Rzeczniczka dodaje: - Cytaty pań są kuriozalne. Ktoś z pewnością pomylił szpitale, ponieważ nie jest możliwe w naszym szpitalu, aby jedna położna odbierała dwa porody jednocześnie. Negatywny PR jest powszechny w czasach, w których na portalach społecznościowych każdy może założyć konto (jest to raczej temat na odrębny artykuł) i pisać o sytuacjach, które nie miały miejsca. Stan faktyczny natomiast jest taki, że nigdy nie wpłynęły do nas skargi o takiej treści.

Wpływają natomiast liczne podziękowania za opiekę podczas porodu.



Anna Siwiec pokazuje zdjęcia jednej z sal porodowych. - W taki sposób dbamy o warunki, w jakich rodzą pacjentki, a także o pierwsze chwile dziecka, które się urodzi - podkreśla.



W zwycięskiej lecznicy z Bydgoszczy istnieją rozmaite formy łagodzenia bólu porodowego. To np. analgezja wziewna, czyli rodzaj znieczulenia porodowego, w którym środek leczniczy podawany jest kobiecie w postaci gazu do jej dróg oddechowych. Jest też aromaterapia (olejki eteryczne relaksują rodzącą, przez co słabiej odczuwa ból), TENS (aparat do łagodzenia bólu podczas porodu). Muzykoterapia, łagodząca m.in. stres rodzącej, w „Warmińskim” także jest stosowana. To podobnie, jak imersja wodna, tzn. rodzaj hydroterapii, polegający na częściowym zanurzeniu ciała ciężarnej. Skutek ma być zawsze ten sam - złagodzenie bólu porodowego.



Z archiwum X

Na drugim miejscu we wspomnianym TOP 3 Fundacji Rodzić po Ludzku z regionu znalazł się Szpital Powiatowy w Chełmży. 3. miejsce przypadło Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu.



Jeden z nielicznych komentarzy, dotyczących wygranej „Warmińskiego” był autorstwa mężczyzny: „Bawią mnie komentarze o najgorszej porodówce w Miejskim, pisane przez panie rodzące tam kilka i więcej lat temu. Wyróżnienie jest za teraz, a nie za X lat! Jednocześnie współczuję tym, które nie rodziły w normalnych warunkach”.

