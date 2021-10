Porwano chłopca sprzed szkoły? Uważaj! Ten fake news to sposób na wyłudzenie danych i pieniędzy OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

CyberRescue ostrzega przed newsem, który może doprowadzić do włamania na konto. Chwytliwy i przerażający tytuł o chłopcu porwanym sprzed szkoły zachęca, by wejść na stronę i przeczytać dalszą część artykułu. Uważaj! To łatwy sposób na wyłudzanie danych oraz pieniędzy.