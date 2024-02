Poseł Elżbieta Witek we Włocławku. Spotkanie "Wolnych Polaków" - zobacz zdjęcia

Już kolejny weekend "Spotkania wolnych Polaków" organizowane są przez PiS w różnych miastach w całym kraju. Włocławskie spotkanie otworzyła poseł Joanna Borowiak.

- Cieszę się drodzy państwo, że jest nas tutaj tak wielu. Jesteśmy tu, ponieważ jesteśmy wolnymi Polakami. Pokazaliśmy to 11 stycznia w Warszawie, pokazaliśmy to 1 lutego na proteście we Włocławku i pokazujemy to również na spotkaniu z marszałek Elżbietą Witek. (...) Drodzy państwo 13 grudnia zmienił się w Polsce nie tylko rząd, zmienił się w Polsce ustrój, z ustroju demokratycznego, szanującego i poważającego prawo na ustrój koalicji z 13 grudnia - rozpoczęła spotkanie poseł Joanna Borowiak.