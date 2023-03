NIK przeprowadzi kontrolę na budowie szpitala we Włocławku? Radni PiS złożyli wniosek [zdjęcia]

„Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest bardzo ważną, oczekiwaną, wręcz kluczowa inwestycją dla zdrowia i życia tysięcy osób, w szczególności mieszkańców Włocławka, uzasadnionym jest skierowanie przez Radę Miasta Włocławek wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej w/w inwestycji, która mimo zapewnień nie jest realizowana. Istnieją poważne obawy dotyczące gospodarności, rzetelności w zakresie przygotowania procedury przetargowej zwłaszcza dotyczącej prac projektowych i wyłonienia wykonawcy, finansowania tego zadania ze środków publicznych oraz działania przez to na szkodę interesu publicznego i szpitala we Włocławku” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, podpisanym przez radnego Janusza Dębczyńskiego.