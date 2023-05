Posłowie PiS z Bydgoszczy przypominają głosowania opozycji w sprawie 500 plus

Zaraz po tym, kiedy na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości wybrzmiała informacja, że świadczenie 500 plus zostanie zwiększone do 800 zł, odniósł się do tego Donald Tusk - mówi Tomasz Latos, poseł PiS z Bydgoszczy. - To wygląda, jakby wierzył w zbiorową amnezję Polaków, którzy nie pamiętają, co takiego działo się wcześniej. I to nie tylko za czasów ich rządów, kiedy to wszystko nie było realizowane, ale było wręcz wyśmiewane. Przedstawiciele opozycji nie pamiętają jednak chyba, jak głosowali nie tak dawno, czyli już za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Która zatem twarz Donalda Tuska jest prawdziwa - pyta parlamentarzysta podczas konferencji prasowej w bydgoskim biurze PiS-u. - Można do pytanie odnieść szerzej, do PO i nawet jeszcze szerzej, do opozycji. Czy prawdziwą jest tak, kiedy mówią, że popierają 800 plus nawet mówiąc, by to było jak najszybciej wdrożone, czy to, jak głosowali przeciwko temu programowi?

Latos wyliczał głosowania w Sejmie na których opozycja bądź to głosowała przeciwko, bądź część posłów opozycji parlamentarnej wstrzymywała się od głosu: o 500 plus, kwocie wolnej od podatku, obniżeniu VAT-u do 12 proc.

Król: Skrajne ubóstwo dzieci zmniejszyło się

- Tę konferencję zorganizowaliśmy pod hasłem "Sprawdzamy Dolanda Tuska" - mówił Król. - Nazywano nas patologią, sitwą, mówiono, że "wymarzona klientela partii rządzącej, to ludzie, którzy chleją i nie zhańbili się pracą". Być może wysokie apanaże uzyskiwane w Brukseli powodują, że się ma kiepski kontakt z normalną polską rzeczywistością. Fakty jednak są takie, że to z czego możemy być chyba najbardziej dumni w sferze społecznej, to fakt, iż spadło skrajne ubóstwo wśród dzieci. To są dane podawane przez instytucje unijne. Jeżeli chodzi o wzrost urodzeń trzeciego i kolejnych dzieci, mamy wskaźnik jeden z najwyższych w Europie.

Bydgoscy parlamentarzyści PiS-u wśród ugrupowań krytycznie nastawionych do programów socjalnych wprowadzanych przez obecną władzę, wymieniali też, m.in. Polskę 2050, Konfederację i Nową Lewicę.

- Waloryzacja świadczeń to powinna być oczywistość - mówi Adrian Zandberg, lider Lewicy Razem. - Emerytury i renty są co roku waloryzowane. Natomiast jest bardzo wiele świadczeń w Polsce, przy których rząd po prostu robi obywateli w konia. One tak samo, automatycznie powinny być waloryzowane. To jest standard w każdym, normalnie funkcjonującym, sprawnym kraju. Nie ma, co robić z tego wielkie halo, jeżeli Jarosław Kaczyński teraz chwali się tym, że chce podnieść 500 plus, to niech najpierw przeprosi za to, że przez ostatnie dwa lata świadczenie nie było waloryzowane. A ceny szły bardzo w górę i wartość 500 plus spadała. Tak zresztą, jak płace Polaków realnie spadają.

To dotyczy też innych świadczeń, np. dla osób z niepełnosprawnościami. To, że część z tych świadczeń nie jest waloryzowana, to jest skandal. Tak samo, jak to, że progi dochodowe nie są waloryzowane - dodaje Zandberg. - My, jako lewica jesteśmy zwolennikami systemu automatycznej waloryzacji.