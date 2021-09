Poszedł na grzyby i się zgubił. Pomogli mu policjanci

W poniedziałek przed godz. 23 do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie zadzwonił wczoraj mężczyzna, który zgubił się w lesie. Mieszkaniec powiatu sierpeckiego około godz. 17 wyjechał z domu rowerem i udał się do oddalonej o trzy kilometry miejscowości, by tam w lesie zbierać grzyby. Po kilku godzinach błądzenia po lesie uznał, że nie jest w stanie samodzielnie odnaleźć drogi i zadzwonił po pomoc. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrole z Lipna i posterunków policji.

- Dzięki kontaktowi telefonicznemu z mężczyzną policjantom szybko udało się odnaleźć amatora grzybów. Po zbadaniu 49-latka przez wezwaną na miejsce załogę karetki pogotowia, policjanci bezpiecznie odwieźli go do domu - mówi podkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy KPP w Lipnie.

O czym pamiętać wybierając się na grzyby?

Przede wszystkim policjanci radzą, by na grzyby nie wybierać się samotnie szczególnie, gdy słabo znamy teren, w którym mamy zamiar je zbierać. Jeśli już wybieramy się sami, poinformujmy o tym rodzinę lub znajomych. Podajmy miejsce, w które się wybieramy i spodziewaną godzinę powrotu.