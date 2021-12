Powiat chojnicki. Mężczyźni i hejt? Radna Dalecka o hejcie na sesji Rady Powiatu i na stadionie

Starosta Szczepański o banerze i hejcie

Starosta na FB obok zdjęcia banera zamieścił wpis „MKS Chojniczanka : Stal Rzeszów 3:1. Piękny mecz w wykonaniu Chojny. Brawo.

W ostatnim meczu 2021 roku, kibice zabrali głos w ważnej dla nich sprawie...”

Proszony o komentarz, stwierdził, że kibice nie pierwszy raz zabierają głos - wcześniej "dostawało się i premierowi Tuskowi i Angeli Merkel". Co do hejtu, uważa, że - bywa - iż krytykę jej adresaci odbierają jako hejt, a gdy dotyczy innych jest hejtem.

Radna Mirosława Dalecka - wyjaśnimy - systematycznie wytyka obecnemu zarządowi wiele trudnych spraw, jak na przykład ostatnie duże podwyżki dla starosty i radnych czy wcześniej zakup kosztownych mebli do gabinetu starosty czy drogiego samochodu (również dla starosty). Ocenia też często np. sytuację w szpitalu. Sama radna Mirosława Dalecka uważa, że baner to "zapłata" za to, że odważyła się w imieniu innych klubów i sportowców złożyć zapytania dot. umowy starosty z Chojniczanką na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu na rękawku zawodników Chojniczanki za 10 tys. zł miesięcznie z budżetu powiatu chojnickiego, co łącznie budżet samorządu pochłonie 160 tys. zł.