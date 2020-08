Powiat sępoleński. Ciągnik z dwoma przyczepami wpadł do rowu [zdjęcia]

Informacje o zdarzeniu policja w Sępólnie otrzymała o godz. 10.30. W Płociczu na drodze krajowej nr 25 ciągnik rolniczy wpadł do rowu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym z dwoma przyczepami 45-letni mieszkaniec pow. sępoleńskiego zjechał do rowu, by uniknąć zderzenia z autem, które go wyprzedziło.

- Ciągnik został wyprzedzony przez pojazd osobowy, który miał zajechać drogę kierującemu ciągnikiem. Aby uniknąć zderzenia z kierowca ciągnika, zjechał do rowu, gdzie ciągnik i przyczepy się przewróciły - wyjaśnia asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP Sępólno Krajeńskie.

Za kierownica osobówki siedział 64-letni mieszkaniec pow. bydgoskiego.

Nadal jednak trwają czynności wyjaśniające.