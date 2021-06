Powiat tucholski. Jest wniosek o odwołanie starosty. Czy przejdzie w tajnym głosowaniu?

Starosta Mróz o wniosku opozycji...

- Taki wniosek to święte prawo opozycji - komentuje starosta Michał Mróz. - Uważamy jednak, że argumenty, jakich używają wnioskodawcy, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. To raczej próba zwrócenia uwagi, chęć zaistnienia w oczach opinii publicznej.

Radni podnoszą m.in. kwestię rzekomo złej współpracy powiatu z gminami (wkrótce więcej). Starosta dziwi się, że skoro jest tak źle, to nie było uwag przy głosowaniach nad wotum zaufania i absolutorium. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dla mieszkańców gmin, a więc mieszkańców powiatu wykonać jak najwięcej - podkreśla.