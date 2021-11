Powiat tucholski. W szpitalu zatrudnią lekarzy z zagranicy. Właśnie prowadzą rozmowy kwalifikacyjne

- Prezes rozpoczął wzmożone działania w celu pozyskania lekarzy na oddziały szpitalne - poinformowała radnych na ostatniej sesji Anna Nieżurawska, specjalistka ds. marketingu ze szpitala. - Staramy się zatrudnić lekarzy z zagranicy. Jesteśmy w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i mamy nadzieję, że to poprawi sytuację kadrową, co też może się przełoży na udzielanie świadczeń w nocnej i świątecznej opiece medycznej.

Radny zapytał wprost, jakie działania podejmuje zarząd szpitala. Nieżurawska oceniła, że trudno się odnieść do rzekomego odsyłania pacjentów. Podkreśliła, że specyfiką nocnej i świątecznej opieki jest, by zgłaszać się w konkretnych sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia, a nie w zastępstwie zgłoszenia do swojego lekarza.

- Zgłoszenie do swojego lekarza rodzinnego powinno być pierwszym krokiem pacjenta i na pewno jest dla pacjenta lepsze, bo lekarz ma całą historię i zna przebieg leczenia - stwierdziła Nieżurawska.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Halina Janowska-Giłka stanęła w obronie szpitala, podkreślając, że kłopoty z nocną i świąteczną opieką są ogólnopolskie i byłoby dużym sukcesem, gdyby udało się je rozwiązać właśnie w tucholskim szpitalu.