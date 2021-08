Powitanie "srebrnej" Marty Wieliczko i Mateusza Wilangowskiego w Grudziądzu [zdjęcia]

Martę Wieliczko, srebrną medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Tokio w grudziądzkiej marinie witano gromkim "Sto lat" oraz "dzię-ku-je-my!"

- Dziękuję za wsparcie, było czuć tę moc, wiadomości, które do mnie wypisywaliście to było przepiękne, fantastyczne. Nawet nie wiecie jaką siłę to dawało - mówiła Marta Wieliczko. I dodawała: - Chciałabym też podziękować moim rodzicom, za to, że mnie zawsze motywowali i wozili na treningi.

Słów podziękowań padło wiele. Samorządowcy: Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza oraz Eugeniusz Kłopotek, wójt Warlubia (z Wielkiego Komorska w tej gminie pochodzi Marta Wieliczko) dziękowali za dostarczone emocje i gratulowali zdobytego medalu. Marta Wieliczko oraz Mateusz Wilangowski z kolei dziękowali za wsparcie, które otrzymali od trenerów, klubu, samorządów.

Marta Wieliczko wspominała przebieg finałowego wyścigu w Tokio: - Rozgrzewka się nam nie udała. Starty próbne nam też nie wyszły. Płynęłyśmy na start bardzo zestresowane, ale to opadło, kiedy stanęłyśmy na starcie. Wtedy pomyślałam: "To jest tu i teraz, to jest ten dzień, to do niego się przygotowywałyśmy". Były trudne warunki pogodowe, więc przez pierwszy "tysiąc" uczyłyśmy się tych warunków, tej fali. Pierwszy "tysiąc" nie był nasz. Od "tysiąca" zaczęłyśmy jechać razem, jechać swoją jazdę. Na 300 m do końca Agnieszka powiedziała: "brąz", wiedziałyśmy wtedy, że jest dobrze. 200 m do mety Agnieszka mówi: "srebro". Myślę sobie: Matko Boska zaraz powie "złoto"! No, ale skoczyłyśmy na "srebrze".