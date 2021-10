Powraca zbiórka na ratowanie zapomnianych grobów w Grudziądzu. W tym roku: 31 października i 1 listopada

Tegoroczna kwesta będzie nieco różniła od poprzednich edycji. - Nie będziemy rozdawali darczyńcom folderów ani przyklejali symbolicznych nalepek w geście podziękowania za udział w zbiórce. Chcemy ograniczyć kontakt bezpośredni do minimum. Wszystko to podyktowane jest względami reżimu sanitarnego w związku z trwającą pandemią - wyjaśnia Paweł Grochowski z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Grudziądzu , organizator akcji.

Harcerze i samorządowcy staną z puszkami

Kwestujących, a wśród nich m.in. harcerzy, uczniów grudziądzkich szkół, radnych, prezydenta, członków i sympatyków TOnZ-u, będzie można spotkać pod głównymi bramami nekropolii przy ul. Cmentarnej. Mieszkańcy i goście spoza Grudziądza, którzy będą odwiedzali groby bliskich, swoje datki do puszek TOnZ-u będą mogli wrzucić w niedzielę 31 października w godz. 10-15 oraz 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych w godz. 9-14.

Tym razem członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wytypowali do renowacji grób Stefana Lipińskiego z 1933 roku gdzie znajduje się płaskorzeźba dobrego pasterza. Nie jest on zamieszczony w rejestrze zabytków, zatem nie trzeba już będzie uzyskiwać zgód Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, a to znacznie skraca czas realizacji modernizacji.