Powstała strategiczna gra internetowa o Grudziądzu. Możesz zostać Kopernikiem i dostarczyć średniowiecznemu miastu wodę [zdjęcia]

Odkręcasz kurek i płynie. Zimna, ciepła - proszę bardzo. I to zarówno w kuchni, jak i łazience. Dostęp do wody w naszych domach jest prosty i wydaje się zupełnie oczywisty. A konieczność noszenia jej ze studni - niestety, wciąż są osoby na to skazane - kojarzy się nam ze... średniowieczem.

I jest to skojarzenie jak najbardziej poprawne. O czym przekonać się możemy grając w „Waterworks!”.

Gra ma naukowe fundamenty

„Waterworks!” to darmowa, strategiczna gra komputerowa opowiadająca o dawnym systemie doprowadzania wody do Grudziądza.

- Gracz jest odpowiedzialny za zaopatrzenie średniowiecznego miasta w wodę i musi wykorzystać swoje umiejętności, aby zadbać o to, by w każdym domu była wystarczająca ilość wody. Zatrudnia nosiwodów, rozbudowuje sieć wodociągów, rozwija technologie i stosuje nowe wynalazki - fabułę gry przedstawia dr Wacław Kulczykowski z Uniwersytetu Gdańskiego. To jego badania historyczno-archeologiczne, prowadzone na wydziale historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, stały się podstawą do stworzenia gry „Waterworks!”. Na ekran komputerów założenia te przeniósł programista Mateusz „scriptwelder” Soklaszczuk, który jest autorem gry.