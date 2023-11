Pracownicy handlu apelują przed grudniowymi zakupami: "Nie dajcie nam zwariować!"

„Klienci wylewają na nas swoje żale za wszystko!"

Kasjerka mówi dalej: - Najgorzej jest przed świętami, wtedy niektórzy przechodzą samych siebie. Będą pretensje, że wszystko jest takie drogie. Że cena się nie zgadza z tą na półce. Że są kolejki, a nas jest za mało i trzeba tak długo stać przy kasie. A każdy będzie miał wypchany wózek do granic możliwości, więc to logiczne, że takiego klienta dłużej się kasuje. Ogólnie, klienci wylewają na nas swój żal za wszystko, ale przed świętami to już jest przesada. Dodatkowi pracownicy, którzy przychodzą w tym gorącym czasie nie chcą zostać na dłużej, tak mają dość.

"Pracownicy też mają problemy, ale nie wyładowują się na klientach"

Wolna wigilia 24 grudnia 2023 roku. Tego jeszcze nie było!

Na plus w tym roku na pewno wyjdzie to, że nie pójdą, jak wcześniej, do pracy w wigilię. Bo wigilia, która w 2023 roku przypada w niedzielę ma być objęta zakazem handlu.

„Uważamy, że zmiana godzin handlu w wigilię wypadającą w niedzielę to dobra decyzja. Jednak w niedzielę 10 grudnia handel powinien odbywać się w pełnym wymiarze godzin, tak jak w inne niedziele handlowe - a nie do 14.00 - uważa Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). - Ograniczanie handlu do godziny 14.00 bez racjonalnej przyczyny nie ma sensu biznesowego. Apelujemy do rządzących, by ta decyzja został podjęta jak najszybciej - co umożliwi nam zgodne z prawem pracy zaplanowanie grafików zmian. Odpowiedzialne podejście do zarządzania ludźmi jest nie tylko obowiązkiem pracodawców, ale także ustawodawcy tworzącego otoczenie prawne dla naszej działalności”.