Taka ma być rewolucyjna zmiana w ustawie o zakazie handlu. Sklepy już nie będą mogły udawać poczty

- Mało kto chce pracować w handlu, pensje są niewielkie, robota ciężka, a klienci? Często bywają okropni i to jest delikatnie powiedziane - powiedziała nam niedawno pani Ewa, właścicielka spożywczaka w Borach Tucholskich.

W tym roku będą jeszcze tylko cztery niedziele handlowe: 27 czerwca, 29 sierpnia , 12 grudnia i 19 grudnia.Nie dotyczy to sklepów, które wykorzystały lukę w przepisach i można w nich odbierać paczki. One mogą być czynne w każdą niedzielę.Jako pierwsza z takiego rozwiązania skorzystała Żabka, która od 2012 roku współpracuje z Pocztą Polską i DHL. Dotyczy to też np. kujawsko-pomorskiego Polomarketu. Sieć oferuje usługę "Paczka w Ruchu" współpracując z Ruchem.Jako punkty pocztowe są również otwarte przez siedem dni w tygodniu wybrane sklepy Intermarché (Grupa Muszkieterów). Decyzja zależy od franczyzobiorców.Z Eurocashem w obsłudze paczek współpracuje Poczta Polska. W ramach tej grupy następujące sklepy: Lewiatan, Delikatesy Centrum, ABC, Mila, Groszek, czy Euro Sklep.Niedawno informacją o pracującej niedzieli podzielił się z klientamiJednak - jak na razie - nie otwiera sklepów w takie dni.Sprawnie lukę w przepisach wykorzystała także Biedronka, m.in. w Świeciu, gdzie posiada swój sklep na dworcu PKS (w takich miejscach zakaz nie obowiązuje).Właśnie tak sieci obchodzą zakaz handlu. W związku z tym "Solidarność" zaapelowała do Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.Poseł Janusz Śniadek ocenia, że w związku z coraz częstszym otwieraniem przez sieci sklepów w niedziele, konieczna jest reakcja państwa. Zaproponował wyłączenie z ustawy możliwości pracy w niedziele placówek pocztowych."Tu powinna być zasada: wszyscy albo nikt" - mówił Janusz Śniadek w programie "Money. To się liczy".Z informacji portalu dlahandlu.pl wynika, żeDo czasu zmian pozostanie po staremu, czyli zakaz dotyczy placówek handlowych, w których jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane ze sprzedażą.Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń, jak m.i.:W marcu minęły trzy lata od wprowadzenia zakazu niedzielnego handlu.Niektórzy eksperci zapowiadali na początku, że branża będzie masowo zwalniać. Duże sklepy już wtedy, jak podkreślali, pracowały na niewielkiej marży, a jeden dzień wyjęty z zarabiania to milionowe straty. To się nie sprawdziło, bo jeśli zatrudnieni w handlu zaczęli tracić pracę, to bardziej z powodu zamknięcia sklepów podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa. Szczególnie dotknęło to osoby na umowach zleceniach, których w handlu nie brakowało. Co więcej, zanim pojawił się COVID-19, znane sieci handlowe podnosiły pensje i zabiegały o nową kadrę.Wiele sklepów nadal boryka się z brakiem pracowników.