Pracują ze skazanymi, aby nie wrócili na drogę przestępczą. Awanse i odznaki dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu Aleksandra Pasis

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu odebrali w środę, 24 listopada akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaki i nagrody dla wyróżniających się poza służbą Nadesłane/st. sierż. Wojciech Łączkowski ZK nr 1 Grudziądz Zobacz galerię (13 zdjęć)

"Działanie jednostki penitencjarnej to wysiłek każdego funkcjonariusza z osobna" - podczas gali wręczenia odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz nagród podkreślał mjr Krystian Wasiński, dyrektor Zakładu Karnego nr 1 przy ul. Wybickiego w Grudziądzu. Jednocześnie była to okazja do podziękowań za trud codziennej służby.