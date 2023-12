Prasówka 6.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cuda, cudeńka na kiermaszu świątecznym w Szkole Podstawowej nr 2 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Cuda, cudeńka na kiermaszu świątecznym w Szkole Podstawowej nr 2 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Na korytarzu szkolnym podstawówki przy ul. Żeromskiego w Grudziądzu swoje kramy z ozdobami świątecznymi rozstawili uczniowie i nauczyciele. Chętnych do zakupu tych bożonarodzeniowych wyrobów nie brakowało.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [6.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach [6.12.2023] Waloryzacja emerytur i rent ma stanowić skuteczną ripostę na narastającą inflację, zapewniając, że wartość świadczeń adekwatnie odzwierciedla realną siłę nabywczą pieniądza. Obecny rok może być ostatnim, kiedy obserwujemy tak znaczące podwyżki, gdyż prognozy na kolejne lata wskazują na spadek inflacji.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [6.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [6.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Urządzenia zużywającej najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [6.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [6.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [6.12.2023] 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił.

📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje [6.12.2023] Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure. 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [6.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023 [6.12.2023] Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" na intymnych zdjęciach. "Największe zaskoczenie tego sezonu" [6.12.2023] Anna i Jakub są z pewnością największym zaskoczeniem 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Jeszcze kilka odcinków temu nic nie wskazywało na to, że Anna i Jakub zostaną parą. A teraz wyglądają na najbardziej szczęśliwy związek w "Rolnik szuka żony". Rozmawiają już o wspólnym zamieszkaniu, zaręczynach, ślubie, a nawet dzieciach. Zobaczcie Annę i Jakuba na bardzo intymnych zdjęciach.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku unikają alkoholu. Te osoby nie są miłośnikami trunków [6.12.2023] Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki? 📢 Antyki, retro i vintage do domu - zdjęcia, ceny. Te stylowe starocie są teraz modne [6.12.2023] Stare zegary, elektronika, meble, biżuteria - takie klimatyczne perełki można dostać na portalach aukcyjnych. Miłośnicy stylu vintage, retro i rustykalnego na portalach aukcyjnych znajdą antyki i stare przedmioty, które dzisiaj wracają do łask. Jedne są warte fortunę, inne wystawiane za symboliczne kwoty. Można też takie rzeczy sprzedać i zarobić. Zobacz, jakie antyki są wystawiane na portalu OLX. Mamy zdjęcia i ceny.

📢 Ceny działek ROD po sezonie. Oto aktualna oferta w Kujawsko-Pomorskiem [6.12.2023] Nie brakuje chętnych na dołączenie do społeczności działkowców. Oferta działek w Kujawsko-Pomorskiem dynamicznie się zmienia. Sprawdzamy ogłoszenia z regionu.

📢 W tych rybach mogą być jaja tasiemca - ostrzega Magda Gessler. To się dzieje z organizmem, gdy jemy śledzie [6.12.2023] Magda Gessler - znana restauratorka a dla wielu osób autorytet i skarbnica wiedzy w kwestiach kulinarnych - ostrzega przed jedzeniem takiej ryby. - To ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia - mówi Magda Gessler. Chodzi o jaja tasiemca w lubianym daniu wigilijnym - śledziach. Na co uważać, kupując i przyrządzając śledzie? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy tę rybę? Czytaj więcej! 📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów [6.12.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 [6.12.2023] Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby. 📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 [6.12.2023] Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [6.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [6.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Życzenia mikołajkowe - 6 grudnia 2023 roku. Zobacz najlepsze Życzenia na Mikołajki - wierszyki, sms i rymowanki [6.12.2023] 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Zwyczajowo obdarowujemy się drobnymi prezentami i składamy sobie życzenia. Nie masz pomysłu na życzenia dla najbliższych? Zobacz znalezione przez nas propozycje najlepszych życzgeń na Mikołajki. 📢 Ania Starmach i jej choinka na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepis na pyszne pierniczki od Ania gotuje [6.12.2023] Ania Starmach to jedna z ulubionych blogerek kulinarnych Polaków. Jej przepisy z portalu kulinarnego "Ania gotuje" są bardzo popularne i korzysta z nich mnóstwo gospodyń domowych. Ania Starmach już ubrała choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jakie drzewko świąteczne ma najlepsza polska kucharka, Ania Starmach. Zobacz też przepis na pyszne i aromatyczne pierniczki od "Ania gotuje".

📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła [6.12.2023] Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach! 📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! [6.12.2023] Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach.

📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [6.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat! 📢 Te znaki zodiaku czeka w grudniu kasa! Te znaki będą miały szczęście. Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii [6.12.2023] Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Według astrologów znak zodiaku ma znaczący wpływ na nasze życie - na naszą osobowość, na miłość i relacje w związkach, a także na sprawy finansowe. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w grudniu w finansach. Niektóre osoby czeka poważny zastrzyk gotówki! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Roxie Węgiel - odważne zdjęcia wokalistki. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania [6.12.2023] Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje [6.12.2023] Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [6.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [6.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [6.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [6.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [6.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [6.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [6.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [6.12.2023] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Eurojackpot - 5.12.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Domy od komornika w okazyjnej cenie! Grudzień 2023 [zdjęcia] W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Tak święta spędzają Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny. Druga choinka w tym roku! Druga choinka w domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Wcześniej prezentowaliśmy "drzewko" w polskim domu po meczu naszej reprezentacji piłkarzy. Celebrytka na początku grudnia pochwaliła się także efektowną choinką w swoim mieszkaniu w Turynie, gdzie mieszka na codzień rodzinna Szczęsnych. 📢 Mamy wspólne zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wkrótce ślub gorącej pary Nie ma ostatnio bardziej rozpoznawalnej pary w polskim show biznesie niż Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Ich związek jest tematem rozmów od miesięcy, a ostatnio dodatkowo przyprawiły o emocje spekulacje na temat ich ewentualnego rozstania. Mimo wszelkich przeciwności losu, para ta nadal trwa razem i niedawno zaskoczyła opinię publiczną tajemniczym ogłoszeniem - rozpoczynają wielkie odliczanie.

📢 Dzięki tym trikom okna będą bardziej szczelne. Zobacz, jak oszczędzić ciepło i pieniądze Ostatnie mroźne dni dość mocno dają się we znaki mieszkańcom Polski. Nie może więc dziwić fakt, że każdy z nas stara się mieć ciepło przynajmniej we własnym domu. Czasami jest to jednak zadanie trudne, by nie powiedzieć, że niemożliwe.

📢 Zbigniew Boniek - tak mieszka. Zaglądamy do środka jego apartamentu w Rzymie, jego pasja to wnuki i konie Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. 📢 Wystrój łazienki w czasach PRL-u. Wtedy nie zachwycała designem - zobacz zdjęcia łazienek w latach 60., 70. i 80. Łazienki w PRL-u były miejscem, które odzwierciedlało ówczesny styl życia i dostępność dóbr konsumpcyjnych. Od lat 60. to pomieszczenie w domach i mieszkaniach przeszło sporą metamorfozę. Postęp technologiczny sprawił, że i urządzenia są bardziej funkcjonalne. Zobacz wystrój łazienek w czasach PRL-u i kosmetyki, które wtedy były na topie.

📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić jajka. Te osoby nie powinny jeść ich wiele Jajka, bez nich mało kto sobie wyobraża codzienne funkcjonowanie. Chociaż jest to niepozorny produkt, to mało kto sobie wyobraża codzienne funkcjonowanie bez potraw powstałych na jego bazie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Krócej na L4 po zwolnieniu z pracy. Oto ile teraz można być na chorobowym i dostawać zasiłek Zmieniły się przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, np. po rozwiązaniu umowy o pracę. Należy się teraz maksymalnie przez 91 dni.

📢 40 zł do każdego metra - nowe dofinansowanie do wymiany eternitu. Takie są aktualne przepisy 15 grudnia ruszy drugi nabór wniosków o dotacje na wymianę azbestowych dachów w gospodarstwach. Przy pierwszym były problemy przez tłok pod koniec terminu przyjmowania wniosków. 📢 Paulina Smaszcz - oto dom byłej żony Kurzajewskiego. Tak urządziła się po rozstaniu z prezenterem Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski od 1996 roku tworzyli zgrane małżeństwo. W styczniu 2020 roku ogłosili że biorą rozwód. Dziennikarka, prezenterka i wykładowczyni uniwersytecka po rozstaniu zajęła piękny i przestronny apartament w Warszawie. Według doniesień medialnych jest on wart 1,4 miliona złotych! Oto jak mieszka i żyja na co dzień była żona Macieja Kurzajewskiego. 📢 Piotr Adamczyk - żona. Tak teraz wygląda aktorka Karolina Szymczak, zagrała u boku Brada Pitta Karolina Szymczak to aktorka i modelka, a prywatnie żona Piotra Adamczyka - młodsza od niego o 19 lat. Para wzięła ślub w tajemnicy, 29 czerwca 2019 roku. Zobaczcie, jak teraz wygląda piękna Karolina Szymczak. W galerii pokazujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Tak wyglądają lodowe włosy - oto tajemnicze i rzadkie zjawisko w lasach w Polsce. Zobacz zdjęcia! [6.12.2023] Lodowe włosy to bardzo rzadkie zjawisko, które można zobaczyć w lasach w Polsce. Przypominają nieco watę cukrową albo kłębek puchu. Lodowe włosy (Hair ice) to zdumiewające i tajemnicze zjawisko - specyficznie uformowany lód, który wygląda jak białe włosy. Zobacz więcej. 📢 Eurojackpot Lotto - 5.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 5.12.2023 roku. 📢 Justyna Żyła, tak mieszka. Zobaczcie - ten dom dostała po rozwodzie z Piotrem Żyłą Piotr Żyła w 2006 roku poślubił piękną Justynę Lazar, kuzynkę Adama Małysza. Para pobrała się bardzo wcześnie, bo w wieku zaledwie 19 lat. Przez kilka lata związek był udany, para doczekała się dwójki dzieci. Potem jednak wszystko zaczęło się psuć.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu udział wzięła rodzina, znajomi i rzesze mieszkańców W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii. 📢 Tak można zdobyć 2000 zł dodatku do ferii zimowych. Warunek - trzeba mieć umowę o pracę Niedługo ferie zimowe, ale nie każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić, bo to dość droga przyjemność, a już na pewno jak się jedzie z całą rodziną. Jest jednak sposób na zdobycie dofinansowania na ten cel - prawie 2 tys. złotych! Jednak dotyczy to tylko osób pracujących na umowie o pracę.

📢 Oni mogą otrzymać powołanie do wojska. Armia szuka specjalistów. Zobacz, czy możesz być na liście W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" i jej styl - zdjęcia. Tak się ubiera najpiękniejsza rolniczka w Polsce Kamila Boś, jedna z ulubionych i najpiękniejszych uczestniczek programu TVP1 "Rolnik szuka żony", niezmiennie jest na ustach wielu Polaków, a szczególnie fanów telewizyjnego show. Rolniczka okrzyknięta "królową pieczarek" często pokazuje się na imprezach dla celebrytów. Swoje życie relacjonuje w mediach społecznościowych. Jaki styl ma jedna z najpiękniejszych rolniczek w Polsce? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Luksusowy apartament, szybkie auta, egzotyczne podróże. Wojciech Gola z Fame MMA żyje jak król Jest pomysłowy, ma smykałkę do biznesu i dobrze na tym zarabia. Wojciech Gola, współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA wyciska z życia wszystko, co możliwe. Tak mieszka i żyje na co dzień >>> 📢 Przedawnienie długu w 2024 roku. Te zobowiązania niedługo się przeterminują Przedawnienie długów to najprościej mówiąc sytuacja, w której wierzyciel zapomniał o naszym długu i się nie upomina o jego spłatę przez określony czas. Do takich przypadków dochodzi niezwykle rzadko. Musi jeszcze upłynąć określony czas, a jest to inny dla różnych zobowiązań. Sprawdzamy jakie długi będą przedawnione od 1 stycznia 2024 rok. 📢 Kacperek i Zosia z serialu rodzinka.pl na wspólnych zdjęciach. Więcej plotek na ich temat Emilia Dankwa i Mateusz Pawłowski zadebiutowali na ekranie jako dzieci, a widzowie pokochali ich za występu w "Rodzince.pl". W internecie zobaczyć można wiele ich wspólnych zdjęć, dlatego też wielu internautów zaczęło plotkować o ich ewentualnym związku.

📢 Emerytury Polaków w 2024 roku - wyliczenia dla sprzedawców i nauczycieli. Tyle pieniędzy trafi na konto seniorów Emeryturę w Polsce pobierają seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nabyli prawo do świadczenia. To ile trafia na konto emeryta zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od stażu pracy i wysokości wypłat. Im więcej składek w życiu zawodowym zapłaciliśmy tym więcej otrzymujemy pieniędzy. Zobaczcie jakie emerytury trafiają na konta seniorów w praktyce. 📢 Takie mają być zasady zamrożenia cen energii 2024. Mamy tabelę wyliczeń rachunków za prąd Przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi nowelizacja ustawy wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zakłada zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. Z jakimi opłatami może się to wiązać?

📢 Kilka godzin komunikacyjnego paraliżu w Bydgoszczy. Z pojazdu wypadł silnik! Przed godziną 11 we wtorek (5 grudnia) na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy doszło do wykolejenia tramwaju linii nr 3, który jechał z centrum w kierunku Fordonu. Zdarzenie spowodowało bardzo duże utrudnienia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Ruch tramwajowy przywrócono dopiero przed godz. 16. 📢 Kolizja w Grudziądzu. Kierujący motorowerem nie wyhamował i wymusił pierwszeństwo hundayowi. Zdjęcia Do kolizji doszło wczesnym rankiem we wtorek, 5 grudnia na skrzyżowaniu Lotniczej z Waryńskiego w Grudziądzu. Zderzył się motorower piaggio z osobowym hyundaiem.

📢 W całej Polsce zawyją syreny. Dlaczego? Tak uczczą pamięć policjantów z Wrocławia Dziś, 5 grudnia, o godzinie 17 sygnały świetlne i dźwiękowe włączą w całej Polsce w radiowozach policjanci. Na znak solidarności podobnie uczynią strażacy. Mundurowi uczczą w ten sposób dwóch policjantów z Wrocławia, którzy zmarli na skutek ran postrzałowych odniesionych podczas pełnienia służby

📢 Catherine O'Hara - tak teraz wygląda. To ona grała mamę Kevina w filmie "Kevin sam w domu" "Kevin sam w domu" to kultowy film, chętnie oglądany w okresie świątecznym na całym świecie. W Polsce tradycją się stało oglądanie go w wigilę w telewizji Polsat. Trudno w to uwierzyć, lecz od jego powstania minęło już ponad 30 lat! Aktorzy wcielający się w główne role zmienili się nie do poznania! Jak obecnie wygląda mama Kevina, czyli Catherine O'Hara? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Rodzina, która idzie na rekord. Co chwilę zmienia adres, teraz mieszka w Bydgoszczy Rodzina przeprowadzała się prawie 10 razy w ciągu 6 lat. Od roku wynajmuje mieszkanie w Bydgoszczy, ale myśli znowu się przeprowadzić. Tym razem do mieszkania komunalnego. 📢 Czytelniczka: Objazd DK91 wyznaczono tak wąską drogą, że nawet auta osobowe wpadają w rowy Na objeździe przez gminę Chełmno - wyznaczonym przez Kobylarnię - wykonawcę remontu DK91, samochody wpadają do rowów. Strażacy już wyciągali z niego tira. - My, mieszkańcy z ciągnikami, pomagamy nierzadko też samochodom osobowym wydostać się z rowów. Ile jeszcze potrwa ten cyrk? Jak można taka gminną drogą zrobić objazd dla wszystkich, w tym ciężkich pojazdów? To nieporozumienie. W Urzędzie Gminy Chełmno zapewniają, że koszmar mieszkańców wkrótce się skończy.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z gwiazdy betlejemskiej do domu. Mamy wzory, pomysły i inspiracje Gwiazda betlejemska kojarzy się nam z końcem roku, zimą i świętami Bożego Narodzenia. Żywy, czerwony kwiat ma swoje piękno i chętnie ozdabiamy nim swoje domy. Jak można udekorować gwiazdą betlejemską salon, korytarz, sypialnię? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Najmniejsze rasy psów - zobacz je na zdjęciach. Te psiaki to prawdziwe miniaturki Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Aktualnie sklasyfikowano ponad 300 ras psów, a do tego dochodzą jeszcze psy nierasowe. Nie jest trudno znaleźć odpowiedniego towarzysza dla siebie. Psy mają różne charaktery, jedne wymagają dużo pracy, inne nadają się dla osób poczatkujących. Oto najmniejsze rasy psów. Zobaczcie, jakie psy są mniejsze od kotów.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia brutto i netto grudniowych emerytur Rozpoczynają się wypłaty emerytur w grudniu. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych.

📢 Znak zodiaku a kolory - ten kolor wzmacnia twój znak! Taki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku Każdy kolor ma swoją energię. Możemy ją wykorzystać, włączając kolor do naszego codziennego życia. To może być bluzka czy sweter w kolorze twojego znaku zodiaku, lakier do paznokci, cienie do powiek. Nawet kolor pożywienia ma znaczenie! Jeśli twoim kolorem jest pomarańczowy, jedz pomarańcze, jeśli zielony - jedz kiwi. Zobacz, jaki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku i wykorzystaj jego moc! 📢 Patrycja z "Przyjaciółek" - tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska. Aktorka jeździ konno i lubi podróżować Joanna Liszowska to aktorka związana przede wszystkim z telewizją Polsat. Od początku emisji, czyli od 2012 roku, wciela się w rolę Patrycji w serialu "Przyjaciółki". Prywatnie gwiazda mieszka w Warszawie i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - czas dzieli na grę w teatrze, pracę na planie serialu, odpoczynek w domu, jazdę konno i podróże. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Liszowska.

📢 Emerytury grudniowe 2023 - wyliczenia i tabela brutto i netto. Takie będą emerytury w grudniu Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. Zostaną one wypłacone zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji. Zobacz, na jakie stawki mogą liczyć seniorzy. 📢 Magdalena Stużyńska - tak mieszka i żyje na co dzień. Jasne i kobiece wnętrza Anki z "Przyjaciółek" Magdalena Stużyńska to gwiazda kabaretu oraz serialu "Przyjaciółki". Prywatnie aktorka mieszka w eleganckim domu w Warszawie. Nie brakuje w nim przytulnych dodatków, kwiatów oraz zwierząt. Gwiazda telewizji Polsat chętnie w nim odpoczywa, czyta i przygotowuje posiłki dla bliskich. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Stużyńska.

📢 Takie są emerytury grudniowe 2023 - tabele wyliczeń brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy w grudniu Na konta seniorów w grudniu wpłyną emerytury obliczone zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto grudniowych emerytur. Zobacz, jakie dokładnie kwoty otrzymają w grudniu seniorzy z ZUS. Takie będą emerytury grudniowe 2023 - w tabeli prezentujemy dokładne wyliczenia.

📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Fordon może stać się bydgoskim "Kazimierzem". Wielka rewitalizacja dawnego miasteczka to tylko początek Prace rewitalizacyjne na nabrzeżu Fordonu dobiegły końca. Jest przystań, pirs, ławeczki, plac zabaw, siłownia i pumptrack. Zmienił się też fordoński rynek, a usytuowany po sąsiedzku gmach aresztu śledczego zyskał dwa murale. Właściciela zmieniła też synagoga, która poszła w ręce zapalonych społeczników.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 To były derby! Mecze Polonii z Apatorem wzbudzały wielkie emocje. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Dla kibiców z Bydgoszcz i Torunia były to najważniejsze mecze w sezonie. Derby Pomorza to kawał historii.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Te leki w połączeniu z bananami mogą być niebezpieczne. Nie jedz bananów jeśli przyjmujesz te leki Banany to jeden z najpopularniejszych owoców w Polsce. Choć nie rosną one w naszym kraju to często goszczą w naszych domach. Są dostępne cały rok, a do tego bardzo smaczne. Słodkie żółte owoce mają swoich zwolenników, jednak nie zawsze powinniśmy je jeść. W przypadku zażywania niektórych leków wręcz powinniśmy ich unikać, bo połączenie to może być niebezpieczne.

