Prawie dwukrotna podwyżka pensji dla prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy

- My tak naprawdę topimy się trochę we własnej hipokryzji. Jedni krzyczą na drugich, a potem i tak wszyscy podwyższają wynagrodzenia. Podwyżka panu prezydentowi się należy, ale nie w maksymalnej wysokości. Z chęcią zagłosowałbym za nią, gdyby była trochę mniejsza - podkreślał Dobromir Szymański, radny Porozumienia Gowina.

- Jestem zdania, że wynagrodzenie powinno być uzależnione od efektów pracy. A jakie mamy efekty rządzenia Inowrocławiem przez Ryszarda Brejzę? Spada liczba mieszkańców, podnosi się ich średnia wieku, przez to są niższe wpływy do budżetu miasta, zmniejsza się potencjał gospodarczy miasta, brakuje młodych osób do pracy. To wszystko prowadzi do zapaści miasta. Będę głosował przeciwko tej podwyżce: nie z zazdrości czy zawiści, ale z tego powodu, że Inowrocław przez ostatnie 20 lat jest po prostu źle zarządzany - komentował radny Marcin Wroński z PiS.