Premier zapowiada: Na początku lutego cena benzyny może spaść do 5 złotych Marek Weckwerth

Jeszcze w grudniu za litr benzyny płaciliśmy powyżej 6 zł, teraz około 5,70, a od lutego zapłacimy zapewne średnio 5 zł Lucyna Nenow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała: od 1 lutego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej VAT na paliwa spadnie do 8 proc., do blisko 60- 70 groszy na litrze. Cena benzyny bezołowiowej powinna spaść do około 5 złotych.