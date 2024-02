Prezes Cezary Kulesza: - To będzie duży plus dla rozwoju polskiej piłki kobiecej

Czy tylko spotkanie z mistrzyniami Polski skłoniło pana do przyjazdu do Bydgoszczy?

Zaprosił mnie prezes Eugeniusz Nowak, by uhonorować zespół mistrzyń Polski. Poza tym założyłem sobie, że po dwóch latach mojej kadencji jako prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej będę odwiedzał wojewódzkie związki. Kujawsko-Pomorski jest dziesiątym, w którym się pojawiłem.

Czy jako PZPN zauważacie, że kobieca piłka nożna się rozwija i projekty, które wdrażacie dzięki współpracy z UEFA i FIFA przynoszą skutek?

W jakimś stopniu się rozwijamy, ale nie oceniajmy, bo to jest na razie za szybkie tempo. Piłka potrzebuje czasu. Dobrym prognostykiem na przysłość będą również imprezy, które będziemy organizować czyli mistrzostwa Europy do lat 19 w 2025 roku oraz mistrzostwa świata kobiet do lat 20 rok później. Pewnie wiele dziewcząt trafi na stadiony, będzie oglądała mecze i może ten bakcyl zostanie zaszczepiony do uprawiania sportu i będą trenować. To będzie duży plus dla rozwoju polskiej piłki kobiecej. Jesteśmy dobrej myśli.