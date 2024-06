Prezes Marek Zagórski: - Odpowiedzialność społeczna i sukces biznesowy mogą iść w parze

Krajowa Grupa Spożywcza jest holdingiem, który powstał na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, a właśnie ta spółka była doceniana w naszym rankingu (Złota Setka Pomorza i Kujaw) w kategorii „Lider społecznej odpowiedzialności biznesu”. Czy KGS zmierza tą samą drogą?

Dziękujemy za docenienie naszej dotychczasowej pracy i wyróżnienie Krajowej Spółki Cukrowej SA w kategorii „Lider społecznej odpowiedzialności biznesu” w rankingu Złota Setka Pomorza i Kujaw. To dla nas zaszczyt i motywacja do dalszego działania. Krajowa Grupa Spożywcza SA, będąca kontynuatorem Krajowej Spółki Cukrowej SA, rozwija działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz wsparcia lokalnych społeczności.

Kładziemy nacisk na ekologiczne rozwiązania w procesach produkcyjnych, zmniejszanie śladu węglowego oraz promowanie odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z rolnikami i dostawcami, aby wdrażać najlepsze praktyki rolnicze i promować zrównoważone zarządzanie zasobami. Jesteśmy też świadomi naszej roli jako ważnego pracodawcy i w regionach Polski, w których działamy, a więc także na Pomorzu i Kujawach.

Zależy wam na pozycji lidera w tej kategorii?

Tak, Krajowa Grupa Spożywcza SA dąży do umocnienia swojej pozycji lidera w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy być wzorem dla innych, pokazując, że odpowiedzialność społeczna i sukces biznesowy mogą iść w parze.

„Pomaganie Krzepi” – tak nazywa się wasza fundacja. Kogo dotąd pokrzepiła?

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej „Pomaganie Krzepi” od wielu lat aktywnie wspiera pracowników i plantatorów spółki, lokalne społeczności, dzieci i młodzież, realizując różnorodne programy grantowe, pomocowe i edukacyjne. Fundacja angażuje się m.in. w projekty mające na celu poprawę jakości życia, edukację prozdrowotną i ekologiczną, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz promocję aktywności sportowej czy kulinarnych tradycji lokalnych społeczności.

Od 2021 r. w jej działania zaangażowało się ponad 1000 Kół Gospodyń Wiejskich, około 150 pracowników, 40 wolontariuszy oraz około 1500 plantatorów. Na projekty i działania na obszarach wiejskich Fundacja we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich przeznaczyła ponad 500 tys. złotych, na programy dla pracowników ok. 350 tys. złotych, a darowizny produktowe wyniosły ponad 180 tys. zł. W zeszłym roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czy pomaganie opłaca się nawet holdingowi?

Zdecydowanie tak, pomagać zawsze warto.

Przypomnę, że celem powstania KGS była m.in. dywersyfikacja działalności, chociaż nie brakowało przeciwników powstania holdingu. Od powołania grupy wiele się zmieniło (wojna na Wschodzie, zmiany na globalnym rynku cukru). Jak - z perspektywy czasu - ocenia pan tę decyzję?

Powstanie Krajowej Grupy Spożywczej SA było strategiczną decyzją, mającą na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku spożywczym oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Z perspektywy czasu, oceniam ją jako trafną. Dzięki rozbudowie oferty i zaangażowaniu w różne segmenty rynku spożywczego, mogliśmy utrzymać stabilność finansową i elastycznie reagować na zmieniające się dynamicznie warunki rynkowe. Od powstania Krajowej Grupy Spożywczej w 2022 r., świat zmaga się z wieloma wyzwaniami, jak np. wojna w Ukrainie, która miała ogromny wpływ na rynek rolny, w tym szczególnie na rynek zbóż i cukru. Na unijnym rynku rolnym pojawił się silny konkurent i to bez okresu przygotowawczego. Dla przykładu - przed wybuchem wojny Ukraina eksportowała do Unii Europejskiej prawie 20 tys. ton cukru, a w zeszłym roku było to już około pół miliona ton, co naruszyło delikatną równowagę na tym rynku. Tak jest także w innych obszarach, dlatego istotne jest wzmacnianie naszej pozycji, szczególnie w sektorze przetwórstwa. Tylko w ten sposób możemy konkurować w dłuższej perspektywie.

Połączenie kilkunastu spółek w ramach Grupy Kapitałowej KGS SA daje możliwość wykorzystania synergii działania. Spółki zależne, będąc częścią naszej Grupy Kapitałowej, mogą korzystać z jej potencjału i zasobów finansowych, co w konsekwencji przekłada się na zapewnienie stabilności m.in. na rynku zbóż, a także ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego państwa.

Od początku była mowa o budowaniu silnego holdingu spożywczego, rozwoju grupy, pozyskiwaniu nowych podmiotów. Jakie są plany?

Spokojnie podchodzimy do tematu rozwoju naszej Grupy Kapitałowej i akwizycji nowych podmiotów, bo to musi się nam opłacać. To nie jest podejście tego typu, że mamy wielki worek pieniędzy, którymi zasypujemy wszystkie problemy, bo to jest nierealne. Na pewno nie jest naszym celem ratowanie wszystkich podmiotów z sektora rolno-spożywczego, które akurat przeżywają trudności. Pomijając wszystkie inne kwestie formalne, to po prostu byśmy tego nie przetrwali. Na pewno będziemy wchodzić w takie obszary, które są dla nas interesujące. Koncentrujemy się przede wszystkim na tych segmentach, gdzie jesteśmy już mocno zakorzenieni, czyli cukier, a także produkcja skrobi. Chcemy rozwijać segment zbożowo-młynarski, także infrastrukturę, to jest dla nas bardzo istotne. W segmencie spożywczym również szukamy swoich możliwości, szczególnie jeśli chodzi o przetwórstwo owoców i warzyw. A inne kwestie, o ile będą racjonalne i będą dawały gwarancję zwrotu, to będziemy na pewno je rozważać.

Przedstawiciele firm mogą zgłaszać swój udział w Złotej Setce Pomorza i Kujaw, w kategorii „Lider społecznej odpowiedzialności biznesu”. W jaki sposób zachęciłby pan przedsiębiorców do udziału właśnie w tej kategorii?

Udział w prestiżowej kategorii „Lider społecznej odpowiedzialności biznesu” to doskonała okazja do podkreślenia zaangażowania firmy w działania na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa aktywnie angażujące się w działania prospołeczne i proekologiczne, cieszą się często większym uznaniem i prestiżem. Uzyskanie takiego wyróżnienia to także duża motywacja dla pracowników, którzy są dumni, że ich firma jest doceniana. Gorąco zachęcam do udziału w Złotej Setce.



