Prezydent Grudziądza: -To miejsce było dziurą wstydu. Teraz inkubator przedsiębiorczości będzie punktem reprezentacyjnym miasta. Zdjęcia

Trwają odbiory. Wydawane są pozwolenia

Jak przypomina Leszek Mrazek, z powierzchnie są przeznaczone dla start-upów czyli podmiotów, które mają swoją historię działalności nie dłuższą niż 36 miesięcy. Prezes GPP zapewnia też, że kalkulowano koszty utrzymania budynku i mają one być pokrywane z wynajmu. Metr kwadratowy powierzchni wraz z mediami ma kosztować ok. 67 zł. - Jeśli obiekt nie będzie się samofinansował z wynajmu to jak w każdym biznesie spółka będzie notowała stratę - wyjaśnia prezes Mrazek.

Budowa dokończona z pożyczki z budżetu miasta w wysokości 10 mln zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w wysokości ok. 13 mln zł. To, co zaznacza prezydent Glamowski, to to, że te pieniądze były dedykowane, czyli takie które można było przeznaczyć tylko na takie przedsięwzięcie. - Jeśli my byśmy po te środki nie sięgnęli to powędrowałyby do Torunia, Włocławka czy Bydgoszczy - uważa Maciej Glamowski.